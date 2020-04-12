12.04.2020 - 17:05 |
Survivor Elif Yıldırım Gören kimdir? Kaç yaşında? Biyografisi...
Başarılı performansıyla Survivor 2020'ye damga vuran Elif Yıldırım Gören bu akşam birleşme partisindeki performansıyla da büyük başarı elde edeceğe benziyor. Ünlü yarışmacının birleşme partisi öncesi hakkındaki bilgiler de bir kez daha araştılacak. Peki, Survivor Elif Yıldırım Gören kimdir? Kaç yaşında? Biyografisi...
Survivor'da bu akşam birleşme partisi yaşanacak. Yarışmacılar birleşme partisinin doyasıya eğlenecek ve performanslar sergileyecekler. Parti sırasında bir kez daha yarışmacıların biyografileri merak edilecek. Bu isimlerden biri de Elif Yıldırım Gören... Peki, Survivor Elif Yıldırım Gören kimdir? Kaç yaşında ve nereli?
Elif YILDIRIM GÖREN
14 Şubat 1990 yılında Bursa'nın İznik ilçesinde doğan Elif Yıldırım Gören, 400 metre engelli yarışında uzmanlaşmış kadın koşucumuzdur.
1.70 boyunda ve 55 kilo olan Elif Gören, Kemal Şencan ve Fausto Ribeiro tarafından çalıştırılan ENKA Spor Kulübü üyesidir.
Elif Yıldırım Gören, 2012 Yaz Olimpiyatları'ndaki 4 × 400m bayrak yarışı etkinliğine katılan en genç milli atletizm takımı üyesi olmuştur.
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