Survivor Erman kimdir? Ünlüler takımı yarışmacısı Survivor Erman Altıkardeş kaç yaşında, ne iş yapıyor?

Survivor Ünlüler - Gönüllüler sezonu heyecanı devam ediyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da yarışmacılar merak ediliyor. Survivor yarışmacıları hakkında bilgi almak isteyen izleyiciler, isimleri tek tek araştırıyor. Kimi yarışmacının yaşı merak edilirken, kimi yarışmacının mesleği veya nereli olduğu da merak ediliyor. Peki Survivor Erman kimdir? İşte Survivor Erman'ın biyografisi...

SURVİVOR ERMAN KİMDİR?

Erman Altıkardeş, 22 Şubat 1996 tarihinde doğdu. Balkan göçmeni anne babanın oğlu olarak dünyaya gelen Altıkardeş, küçük yaşta iken Altay kulübünün alt yapısında kariyerine başladı.

Kaleci olarak görev alan Erman Altıkardeş, 2011 yılında Almanya’nın Bremen kentinde One Nation Cup’ta ülkesini uluslararası seviyede temsil etti. Altıkardeş, daha önce Özçamdibispor, Altay ve son olarak 2013 senesinde Ekol Göz Menemenspor formaları giydi.

Lise öğrenimini Nevvar Salih İşgöre, Üniversite eğitimini ise Yaşar Üniversitesi Lojistik bölümünde tamamladı.