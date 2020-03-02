Gizem Birdal, Survivor'ın yeni yarışmacısı oldu. Gizem, Gönüllüler takımına dahil olurken Survivor izleyicileri Survivor Gizem Birdal kimdir? Kaç yaşında ve nereli? sorusunu sormaya başladı.

SURVIVOR GİZEM KİMDİR?

Survivor 2020'de yeni yarışmacılar açıklandı. Acun Ilıcalı, ödül oyunu öncesinde yarışmacıları tanıttı. Bu yarışmacılardan biri de Gizem Birdal oldu. Basketbolcu olan Birdal, Survivor 2020'de Gönüllüler takımında yarışacak.