Survivor İrem Akın kimdir, kaç yaşında?

Survivor Ünlüler takımı kadrosunda yer alan İrem Akın kimdir sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Survivor Şaziye İvegin Üner'in sakatlığı nedeniyle yarışmaya devam edemeyeceğini açıklamasının ardından yarışmaya dahil olan isimler arasında yer alan İrem Akın, Survivor çok üst düzey bir performans sergileyemezken performans sıralamasında alt sıralarda yer aldı. Peki İrem Akın kimdir?

SURVİVOR İREM AKIN KİMDİR?

Yedi yaşında boksa başlayan 21 yaşındaki başarılı sporcu, Çorlu doğumludur. Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü'nü bitiren Survivor İrem, Kick Boks, Muaythai ve Boks Milli Takımı'nda yer almış; farklı kategorilerde Türkiye, Avrupa ve Dünya şampiyonlukları elde etmiştir.

İrem Akın, "Benim mahallemde genellikle erkek çocuklar vardı ve beni oyunlara dahil etmiyorlardı. Ben de, onlarla sürekli kavga ediyor, erkekleri dövüyordum. Oturduğum mahallede bir kick boks antrenörü vardı. O, beni görüp babamla konuşmuş. 'Mahalledeki bütün erkekleri dövüyor, spora başlatalım' diye babamı ikna etmiş, kariyerim de öylelikle başlamış" diyor.

Çalışmalarını yoğun şekilde sürdürdüğünü söyleyen Akın; boksta da, kick boksta yakaladığı başarıya ulaşmayı hedefliyor.