Survivor Mert Öcal kimdir, kaç yaşında? Survivor Mert Öcal dizileri

Bu akşam ilk bölümüyle ekrana gelecek olan Survivor 2020 sezonu için nefesler tutuldu. Zor yaşam şartları altında, çeşitli parkurlarda mücadele edecek olan Survivor yarışmacıları, izleyici tarafından merakla araştırılıyor. Survivor 2020 yarışmacıları arasında bulunan ve Ünlüler takımında ter dökecek olan Mert Öcal kimdir, kaç yaşında? Mert Öcal hangi dizi projelerinde yer aldı? İşte Survivor Mert ÖCal hakkında merak edilenler...

MERT ÖCAL KİMDİR?

Mert Öcal, 29 Eylül 1982 tarihinde İstanbul'da doğdu. "Best Model of Turkey" seçilden sonra 2004 "Best Model of The World" yarışmasını kazandı. Daha sonra Görgüsüzler, Oyun Bitti, Asla Unutma, Nehir, Doktorlar ve Rüyalarda Buluşuruz gibi çeşitli dizilerde rol aldı. Yurt dışında ve yurt içinde birçok katalog ve defilelerde görev aldı.

En son Arka Sokaklar dizisinde Tarık rolüyle izleyici karşısına çıktı.