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25.01.2021 - 16:45 |

Survivor Poyraz kimdir, kaç yaşında? Survivor Yiğit Poyraz boyu kaç, okuduğu üniversite hangisi?

Survivor Poyraz, yarışmanın dikkat çeken isimleri arasında yer alıyor. Yiğit Poyraz, Survivor'daki performansı ile öne çıkan yarışmacılar arasında yer alıyor. Poyraz'ın yaşamı ise izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki Survivor Poyraz kimdir, kaç yaşında?

Survivor Poyraz kimdir, kaç yaşında? Survivor Yiğit Poyraz boyu kaç, okuduğu üniversite hangisi?

Survivor Poyraz, Gönüller takımı yarışmacıları arasında bulunuyor. TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor bu akşam yeni bölümü ile ekranlara gelecek. Survivor yarışmacılarının hayatları ise merakla araştırılıyor. Peki Survivor Poyraz kimdir? İşte Survivor Yiğit Poyraz'ın yaşamı...

SURVIVOR POYRAZ KİMDİR?

Survivor Poyraz, 26 Aralık 1994 tarihinde doğdu. Yiğit Poyraz, İzmir doğumlu. Bodrum’da büyüyen Poyraz, 2009 yılında Robert Kolej’i yatılı olarak kazanarak İstanbul’a yerleşiyor. 2015 yılında Boğaziçi Üniversitesi işletme bölümüne girdi. 1 yıl Sydney Üniversitesi’nde exchange (değişim) programı ile eğitim görüyor. Daha sonra 8 yaşından beri basketbol oynayan Poyraz, 2 yıldır halalarıyla birlikte İtalyan ve Amerikan markalar ağırlıklı olmak üzere tekstil mümessilliği yapıyor.

1.80 boyunda olan Yiğit Poyraz, 78 kilo.

İstanbul'da 4 metrelik dalgalarMeteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul için 'sarı kodlu' fırtına uyarısının ardından Avcılar'da dev dalgalar kıyıyı dövdü. Dalgaların boyu yer yer 4 metreyi buldu.
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