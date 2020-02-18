Survivor 2020 Ünlüler - Gönüllüler mücadelesi hızla başladı. Her iki takımında kıyasıya başarısı izleyici tarafından takdir kazanıyor. Survivor 2020 kadrosuna yer alan futbolcu Sercan Yıldırım'ın hayatı merak konusu oldu. Peki Survivor Sercan Yıldırım kimdir? Survivor Ünlüler takımı yarışmacısı Sercan Yıldırım kaç yaşında, nereli? İşte Survivor Sercan Yıldırım hakkında merak edilenler...

SURVİVOR SERCAN YILDIRIM KİMDİR?

Sercan Yıldırım, 5 Nisan 1990 tarihinde Bursa'da dünyaya geldi. 7 yaşında Bursaspor altyapısında futbola adım atan Yıldırım, 2006 yılı Temmuz ayında düzenlenen Pepsi Cup Turnuvası'nda 'En değerli oyuncu' seçilerek dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. 2008-2009 yılında kariyer patlaması yaşayan Sercan Yıldırım, Bursaspor'da bir de şampiyonluk yaşadı. Buradaki performansı sonrası 2011 yılında Galatasaray'a tranfer olan Sercan Yıldırım, sonrasında Sivasspor, Şanlıurfaspor, Bursaspor, Balıkesirspor, Giresunspor formaları giydi.