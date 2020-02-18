MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Survivor Sercan Yıldırım kimdir? Survivor Ünlüler takımı yarışmacısı Sercan Yıldırım kaç yaşında, nereli?
ABONE OL
18.02.2020 - 17:42 |

Survivor Sercan Yıldırım kimdir? Survivor Ünlüler takımı yarışmacısı Sercan Yıldırım kaç yaşında, nereli?

Survivor 2020 yarışmacıları bu yıl birbirinden hırslı ve birbirinden renkli. Survivor Ünlüler takımında mücadele eden isimlerden biri olan Sercan Yıldırım, izleyici tarafından merak edilmeye başladı. Peki Survivor Sercan Yıldırım kimdir? Survivor Ünlüler takımı yarışmacısı Sercan Yıldırım kaç yaşında, nereli?

Survivor Sercan Yıldırım kimdir? Survivor Ünlüler takımı yarışmacısı Sercan Yıldırım kaç yaşında, nereli?

Survivor 2020 Ünlüler - Gönüllüler mücadelesi hızla başladı. Her iki takımında kıyasıya başarısı izleyici tarafından takdir kazanıyor. Survivor 2020 kadrosuna yer alan futbolcu Sercan Yıldırım'ın hayatı merak konusu oldu. Peki Survivor Sercan Yıldırım kimdir? Survivor Ünlüler takımı yarışmacısı Sercan Yıldırım kaç yaşında, nereli? İşte Survivor Sercan Yıldırım hakkında merak edilenler...

SURVİVOR SERCAN YILDIRIM KİMDİR?

Sercan Yıldırım, 5 Nisan 1990 tarihinde Bursa'da dünyaya geldi. 7 yaşında Bursaspor altyapısında futbola adım atan Yıldırım, 2006 yılı Temmuz ayında düzenlenen Pepsi Cup Turnuvası'nda 'En değerli oyuncu' seçilerek dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. 2008-2009 yılında kariyer patlaması yaşayan Sercan Yıldırım, Bursaspor'da bir de şampiyonluk yaşadı. Buradaki performansı sonrası 2011 yılında Galatasaray'a tranfer olan Sercan Yıldırım, sonrasında Sivasspor, Şanlıurfaspor, Bursaspor, Balıkesirspor, Giresunspor formaları giydi.

Sahtenin de sahtesini yapmışlar! 2 kişi gözaltına alındıİzmir polisi, sahte alkollü içki yapımında kullanılan etil alkolün sahtesinin üretildiği imalathaneye baskın düzenledi. Operasyonda 2 kişi gözaltına alındı, bin 500 litre sahte etil alkol ele geçirildi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

'WeAreNATO' kampanyası, İzmir'de tanıtıldı

'WeAreNATO' kampanyası, İzmir'de tanıtıldı

Yüz binlerce kişi bekliyordu! Kredi faizleri...

Yüz binlerce kişi bekliyordu! Kredi faizleri...

Hint polisi kütüphanedeki öğrencileri copla dövdü

Hint polisi kütüphanedeki öğrencileri copla dövdü

Burnuna fondöten mi sürdün!

Burnuna fondöten mi sürdün!

Sıradaki Haber