Survivor Tayfun kimdir, kaç yaşında? Gönüllüler takımı yarışmacısı Survivor Tayfun biyografisi

Pazartesi, Salı, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri yayınlanan Survivor 2020 heyecanı yaşanmaya devam ediyor. Survivor 2020'nin Gönüllüler takımında sonradan dahil olan Tayfun Erdoğan'ın kim oluduğu, nereli olduğu ve kaç yaşında olduğu araştırılmaya başladı. İşte Survivor Tayfun Erdoğan biyografisi...

SURVİVOR TAYFUN ERDOĞAN KİMDİR?

4 Kasım 1991 yılında Bursa'nın Osmangazi ilçesinde doğdu. İlkokul ve ortaokul eğitimini Bisaş İlköğretim Okulu'nda tamamlayan Survivor Tayfun, liseye Bursa Hasan Ali Yücel Lisesi'nde devam etti.

Uludağ Üniversitesi İşletme Önlisans mezunu Tayfun Erdoğan, Bursaspor alt yapısında futbol ile yakınlaştığını söylüyor ve Bursa'da yaşamaya devam ediyor.