Survivor Tuğba Melis Türk kimdir? Survivor Ünlüler takımı yarışmacısı Tuğba Melis Türkk kaç yaşında? Tuğba Melis Türk dizileri neler?

TV8 kanalının ilgiyle izlenilen Survivor yarışması yeni sezona başladı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Survivor yarışmacılarının kim olduğu merak ediliyor. Birbirinden renkli yarışmacıların bulunduğu Survivor'da Ünlüler ve Gönüllüer takımları oluşuyor. Peki Ünlüler takımı yarışmacısı Tuğba Melis Türk kimdir, kaç yaşında? İşte Tuğba Melis Türk hakkında merak edilenler...

SURVİVOR TUĞBA MELİS TÜRK KİMDİR?

Tuğba Melis Türk, 7 Eylül 1990 tarihinde Bulgaristan, Sofya’da doğmuştur. Baba tarafı Azeri kökenlidir. Ailesi ile birlikte Bulgaristan’dan Türkiye’ye göç etmişlerdir. İstanbul’da yaşamaktadır. İstanbul Aydın Üniversitesi’nde Güzel Sanatlar Fakültesi’nde Dram ve Oyunculuk Bölümü’nden mezun oldu. Akademi Neo’da oyunculuk dersleri aldı. Ayakkabı ve şapka tutkunu olan Tuğba Melis Türk, çileği çok sevdiğini söylüyor. Miss Turkey 2009 güzellik yarışmasında finalist, Miss Kemer Güzellik yarışmasında ise ikinci olmuştur. 2011 yılında “Best Model of Turkey” yarışmasında birinci oldu.