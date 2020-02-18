Survivor Uğur Pektaş elendi mi, neden yok? Survivor Uğur Pektaş'ın ne sakatlığı var?

Merakla beklenen 'Survivor' programı, 16 Şubat Pazar akşamı başladı. Aynı gün sahibi olduğu TV8 kanalında yayınlanan 'Survivor Panorama' programına katılan Acun Ilıcalı, iki ismin sakatlandığını ve yüzde 99 yarışmayaya devam edemeyeceğini duyurdu.

Survivor'ın ilk şampiyonu olan 40 yaşındaki oyuncu, dizindeki sakatlığı nedeniyle ilk oyun dışında mücadele edemedi.

Uğur Pektaş, sakatlığıyla ilgili son durumu nsorulması üzerine, "Hala üzerine basamıyorum" dedi.

Acun Ilıcalı'nın "İki yarışmacı devam edemeyecek" ve "Ünlülere kötü haberim" açıklamalarının ardından Uğur Pektaş'ın konseyde bulunmaması "Diskalifiye mi oldu?" sorusunu akıllara getirdi.

UĞUR PEKTAŞ ELENDİ Mİ?

Uğur Pektaş'ın sakatlığı nedeniyle Survivor'dan elenip elenmediği bu akşam yayınlanacak olan Survivor 3. bölümde Acun ılıcalı tarafından açıklanacak.

SURVİVOR UĞUR PEKTAŞ KİMDİR?

Uğur Pektaş, 16 Nisan 1979 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Yoga, aikido ve tai chi sporları yaptı. Kocaeli Üniversitesi Otelcilik Bölümü'nde okudu. Aynı zamanda Tur rehberliği yaptı, bir içki firmasının parti ekibinde organizatör olarak çalıştı. Ayrıca babasıyla ortak olduğu Otomobil tamiri ve bakım servisi dükkanı var.

2005 yılında Acun Ilıcalı'nın hazırlayıp sunduğu Survivor Türkiye yarışmasında birinci oldu. Sonrasında da oyunculuğa başladı. Kuşdili ve Düşler ve Gerçekler dizilerinde yer aldı. Arka Sokaklar dizisi ile büyük ses getirdi.