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08.02.2020 - 20:02 |

Survivor Uğur Pektaş kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?

Survivor 2020 yarışmacıları belli oldu. Survivor 2020 Ünlüler takımı yarışmacılarından biri de Uğur Pektaş. Peki Uğur Pektaş kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı? İşte Survivor Uğur Pektaş hakkında merak edilenler...

Survivor Uğur Pektaş kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?

Survivor'ın yeni sezonunda mücadele edecek isimler arasında yer alan Uğur Pektaş'ın kim olduğu merakla araştırılıyor. Uğur Pektaş kimdir sorusu yoğun ilgi görürken, Uğur Pektaş'ın yaşı ve oynadığı diziler de merak ediliyor. İşte Survivor Ünlüler takımı yarışmacısı Uğur Pektaş hakkında bilinenler...Survivor'ın yeni sezonunda mücadele edecek isimler arasında yer alan Uğur Pektaş'ın kim olduğu merakla araştırılıyor. Uğur Pektaş kimdir sorusu yoğun ilgi görürken, Uğur Pektaş'ın yaşı ve oynadığı diziler de merak ediliyor. İşte Survivor Ünlüler takımı yarışmacısı Uğur Pektaş hakkında bilinenler...

UĞUR PEKTAŞ KİMDİR?

 16 Nisan 1979'da İstanbul'da doğan Uğur Pektaş, oyuncu.

Kanal D ekranlarında yayınlanan Survivor Türkiye yarışmasında birinci olduktan sonra oyunculuğa başladı. Kuşdili ve Düşler ve Gerçekler dizilerinde yer aldı. Arka Sokaklar dizisinde oynadı. 19 Haziran 2008'de kendisi gibi oyuncu olan Gamze Özçelik ile evlenmiştir. Murathan isminde bir oğulları olmuştur. Arka Sokaklar dizisinden Gamze Özçelik ile beraber ayrılmış; ancak İlker İnanoğlu'nun diziden ayrılmasından sonra diziye tekrar geri dönmüştür. İnanoğlu daha sonra yeni sezonla birlikte ekibe geri dönmüştür. Onunla birlikte eşi Gamze Özçelik'de diziye geri dönmüştür.[1] Kanal D'de yayınlanan Arka Sokaklar dizisinden ayrılmıştır.

UĞUR PEKTAŞ DİZİLERİ

Arka Sokaklar 2006 2009 2010-2014 2015 Murat Ateş
Kuşdili 2006 Yunus
Düşler ve Gerçekler 2005 Orhan

Kazandığı ödüller ve yarışmalar

2005 - Survivor Türkiye

Sanal gerçeklik sayesinde ölen kızına kavuştu!Güney Kore'de 2016 yılında kızını kaybeden bir anne için sanal gerçeklik ile kızının görüntüsü oluşturuldu. Annenin, kızı ile buluştuğu anlar stüdyodakileri gözyaşlarına boğdu.
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