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18.04.2020 - 23:38 |

Survivor'da dokunulmazlığı hangi takım kazandı? Survivor'da neden kavga oldu, Acun Ilıcalı kime bağırdı?

Survivor 2020'de bu akşam dokunulmazlık oyunu oynandı. Ünlüler - Gönüllüler takımlarının mücadele ettiği Survivor'da hangi takım kazandı? merak konusu oldu. TV8 kanalında ekrana gelen Survivor'da bu akşam gerginlik yaşandı. Acun Ilıcalı, yarışmacılara büyük uyarıda bulundu. Peki Survivor'da neden kavga oldu, Acun Ilıcalı kime bağırdı? İşte Survivor'da bu akşam yaşananlar...

Survivor'da dokunulmazlığı hangi takım kazandı? Survivor'da neden kavga oldu, Acun Ilıcalı kime bağırdı?

Hafta içi her akşam yayınlanan Survivor'da haftanın ilk dokunulmazlık oyunu gerçekleşti. Ünlüler - Gönüllüler arasında yaşanan mücadele izleyiciyi adeta ekrana kilitledi. Kıyasıya dokunulmazlık mücadelesinin galibi hangi takım oldu? Kendi takımından eleme yaşanmaması için ter döken yarışmacılardan hangileri başarılı oldu? Survivor'da hangi takım kazandı?

SURVİVOR'DA HANGİ TAKIM DOKUNULMAZLIĞI KAZANDI?

Survivor'da bu haftanın ilk dokunulmazlığını kazanan takım Ünlüler oldu.

SURVİVOR'DA NEDEN KAVGA OLDU, ACUN ILICALI NİYE BAĞIRDI?

Survivor'da dokunulmazlık oyunu sırasında Ünlüler takımından Elif yarışırken, yanlış bir hamle yapınca oyun tekrar edildi. Ünlüler takımı buna itiraz edince, Acun Ilıcalı yarışmacılara tekrar yarışma kurallarını anlattı. O sayıyı kaybeden Ünlüler takımı oyun kuralının anlatılmadığını dile getirdi. Acun Ilıcalı ise o görüntüleri ortaya çıkardı ve oyun kurallarının Ünlüler takımına da anlatıldığını herkese gösterdi.

 

 

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