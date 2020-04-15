Survivor'da yeni takımlar belli oldu, kim hangi takıma gitti? (14 Nisan) Survivor'da ödül oyununu hangi takım kazandı?

TV8'in fenomen yarışma programı Survivor 2020, bu akşam oldukça heyecanlı bir bölümü daha geride bıraktı. Ödül oyununda voleybol maçlarının oynandığı Survivor'da bu akşam oldukça heyecanlı anlar yaşandı. Peki merakla araştırılan 14 Nisan Survivor'da ödül oyununu hangi takım kazandı ve yeni takımlar nasıl oldu?



ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

14 Nisan 2020 tarihli Survivor 46. bölümde avantaj oyunu oynanan ödül oyununda Ünlüler ve Gönüllüler takımları oldukça zorlu anlar yaşadı. Ödülün WhatsApp'tan yakınlarla konuşma olduğu ödül oyununda yarışmacılar, kıyasıya rekabet etti. Büyük heyecana sahne olan ödül oyununu Ünlüler takımı 10-5 skoruyla kazandı.



KİM, HANGİ TAKIMA GİTTİ?



Survivor'da bu akşam iki oyuncu yer değiştirdi. Berkan Karabulut, Ünlüler takımından Gönüllüler takımına, Yunus Emre ise Gönüllüler takımından Ünlüler takımına geçti.