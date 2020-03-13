Tahinli Pide tarifi ve malzemeleri | Tahinli Pide yapılışı

Ekranların sevilen gündüz kuşağı programı Gelinim Mutfakta yarışmasında gelinler bugün Tahinli Pide konusunda hünerlerini sergileyecek. Haftanın finali öncesinde Tahimli Pide'yi en güzel yapan gelin Çeyrek altının sahibi olacak. Haftanın finalinde bir hafta boyunca en yüksek puanı toplayan gelin beş altın bileziğin sahibi olacak. Ekran başında Gelinim Mutfakta yarışmasını takip eden izleyiciler Tahinli Pide nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir sorularına yanıt aramaya başladı. Peki Tahinli Pide nasıl yapılır?

TAHİNLİ PİDE MALZEMELERİ

Hamuru için Malzemeler

1 su bardağı + 2 yemek kaşığı ılık su

1 yemek kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı kuru maya

3 su bardağı un

1 tutam tuz

Açmak için Malzemeler

Zeytinyağı

Sosu için Malzemeler

1 su bardağı tahin

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı su

Kenarları için Malzemeler

1 adet yumurta sarısı

1 çay kaşığı pekmez

TAHİNLİ PİDE YAPILIŞI:

Bir küçük karıştırma kabında ılık su, kuru maya ve toz şekeri iyice karıştırıp 5 dakika bekletin. Derin bir kaseye unu ekleyip ortasını çukur gibi açın ve mayalı karışımı dökün.

Önce çatalla karıştırıp kenarlarından tuz ekleyin, hamur birleşmeye başlayınca pürüzsüz olana kadar iyice yoğurun. Hamuru bir kaseye alıp üzerini kapatın ve 1 saat mayalandırın. Mayalanan hamurunuzu tekrar yoğurun. Hamurunuzu dört eşit parçaya bölün.

Elinizi zeytinyağı ile yağlayın ve hamurunuzu elinizle açmaya başlayın. Tatlı tabağı boyutuna gelene kadar açın. Kenarlarını hafif kalın bırakın.

Hazırladığınız tahinli karışımı ortasına dökün. Kenarlarına pekmezli yumurtadan bir fırça yardımıyla sürün. Diğer hamurları da aynı şekilde hazırlayın. 180 derecede önceden ısıtılmış fırında, tabanda 15 dakika pişirin.