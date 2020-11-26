MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Taksim’de şok görüntü! Arap turistler mesafeyi unutup dans etti
ABONE OL
26.11.2020 - 10:49 | | İHA

Taksim’de şok görüntü! Arap turistler mesafeyi unutup dans etti

Koronavirüs vakalarının artması sebebiyle yeni tedbirlerin alındığı bu günlerde önlemleri hiçe sayan bir grup Arap turist, Taksim Meydanı’nda sosyal mesafeyi ve maskeyi hiçe sayarak dans etti.

Taksim’de şok görüntü! Arap turistler mesafeyi unutup dans etti

Koronavirüs vaka sayılarında son günlerde büyük artışlar görülüyor. Bu kapsamda ülke genelinde yeni önlemler alınırken, kimi vatandaşlar kurallara uymuyor.

Önlemleri hiçe sayan bir grup Arap turist ise, Taksim Meydanı’nda sosyal mesafe ve maske kuralına aldırış etmeden çalgı aletleri eşliğinde dans etti. Sosyal mesafeyi hiçe sayan gençlerden bazılarının ise maskelerinin çenelerinin altında olduğu görüldü.

Adeta koronavirüsün bulaşmasına davetiye çıkaran görüntüler üzerine gençleri fark eden bölgede görevli sivil polis ekipleri, anında dans eden grubu uyararak dağıttı.

Otobüs durağında bekleyen genç kadın tacize uğradıSamsun’da durakta otobüs bekleyen N.G. (21) adlı kadını elle taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan E.K. (30), ifadesinin ardından serbest bırakıldı. E.K.’nin ifadesinde "Elimdeki poşet değdi, ben değmedim" diyerek kendini savunduğu belirtildi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Çift İki rahimli kadın ikiz doğurdu!

Çift İki rahimli kadın ikiz doğurdu!

Yüz binlere güzel haber! Erken emekli olacaklar...

Yüz binlere güzel haber! Erken emekli olacaklar...

Memur ve emeklilerin zam oranları ne?

Memur ve emeklilerin zam oranları ne?

Atatürk Kültür Merkezi'nin son hali görüntülendi

Atatürk Kültür Merkezi'nin son hali görüntülendi

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet