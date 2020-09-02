‘Tavşan Adası etrafında balıkçılık yapılmasın’

90 metre uzunluğuyla Prens adalarının en küçüğü Neandros’un, Akdeniz’in nadir siyah mercanları ve kırmızı gorgonlarına ev sahipliği yaptığını, pek çok balığın derinliklerinde yaşam alanı bulduğunu belirten gönüllüler, bir mil çapında koruma alanı uygulanmasını istedi.

Adalar Denizle Yaşam ve Spor Kulübü Derneği (ADYSK) koruma alanlarının artırılmasını önerdi. ADYSK, İstanbul’un Prens takım adalarının en küçüğü Neandros adasının bir mil çevresinde bu sezon balık avı yapılmaması için çağrıda bulundu. Halk arasında “Tavşan adası” olarak bilinen bölgede balıkçılığın yasaklanması için imza kampanyası başlatıldı.

Tüm adalar çevresinin balıkların yuvalanma ve üreme alanı olduğunu belirten ADYSK Başkanı Volkan Narcı, şunları söyledi:

“Neandros’un derinlerindeki mercan kayaları denizin akciğeri gibi. Denizde bir yaşam oluşması için yapı taşı görevini üstlenen nadir türler arasında Akdeniz’in nadir siyah mercanı, kırmızı gorgon, beyaz çalı ve küçük gorgon türleri var. Bu türler balıkların yuvalanma, üreme ve beslenme alanı. Balıkçı ağları mercan dallarına takılarak kırıyor, canlı dokularını yok ediyor. Neandoros çevresinde bir millik balık av yasağı Marmara’nın geleceği için büyük önem taşıyor.”

BOTAŞ Hattı

Tarım ve Orman Bakanlığı’na seslerini duyurmak için imza kampanyası açtıklarını söyleyen Narcı, “Ambarlı’dan başlayan BOTAŞ Boru Hattı’nın Neandros üzerinden geçerek Pendik’e çıktığı gerçeği de ortada. Türkiye’nin en büyük doğal gaz boru hattının 500 metre çevresinde avcılık, balıkçılık ve taşıma yapılamayacağı kuralı da böylece uygulanabilir” dedi.