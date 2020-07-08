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08.07.2020 - 05:57 | | AA

TBMM Başkanı Şentop Hacı Bayram Camisi'nde sabah namazı kıldı

TBMM'nin 27'nci Dönem ikinci devresi için yeniden Meclis Başkanı seçilen Mustafa Şentop, Hacı Bayram Camisi'nde sabah namazı kıldıktan sonra Hacı Bayramı Veli Türbesi'nde dua etti.

TBMM Başkanı Şentop Hacı Bayram Camisi'nde sabah namazı kıldı

Şentop, sabah namazı vakti Ankara Valisi Vasip Şahin, TBMM İdare Amiri Alpay Özalan, Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı ve bazı milletvekilleri ile Hacı Bayram Camisi'ne geldi.

TBMM Başkanı Şentop, Hacı Bayram Camisi'nde sabah namazını sosyal mesafe kuralına uyarak cemaatle kıldıktan sonra Hacı Bayramı Veli Türbesi'nde dua etti.

TBMM Başkanı Şentop Hacı Bayram Camisinde sabah namazı kıldı

Camiden ayrılırken gazetecilere açıklama yapan Şentop, TBMM başkanlık seçimi ile birlikte Başkanlık Divanının da belirlendiğini anımsattı.

Mustafa Şentop, "Meclisimiz için milletimiz için hayırlı olsun. Hayırlı hizmetler yapmayı Cenabıhak nasip etsin." değerlendirmesinde bulundu.

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TBMM Başkanı Şentop Hacı Bayram Camisi'nde sabah namazı kıldı

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