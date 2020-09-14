MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri TCG Bozcaada Korveti, 37 göçmeni kurtardı!
ABONE OL
14.09.2020 - 17:34 | | DHA

TCG Bozcaada Korveti, 37 göçmeni kurtardı!

Milli Savunma Bakanlığı, Lübnan'da görev yapan TCG Bozcaada Korvetinin, ahşap tekne ile tehlikeli yolculuğa çıkan 37 göçmenin kurtarıldığını duyurdu.

TCG Bozcaada Korveti, 37 göçmeni kurtardı!

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) kapsamında Lübnan açıklarında görev yapan TCG Bozcaada Korvetince, 10 gün önce Lübnan’dan hareket ettiği belirlenen ve içerisinde 37 kişinin bulunduğu ahşap tekneyi tespit ettiği belirtilerek, "Teknede bir kişinin vefat ettiği görülürken, teknede bulunanların 5’inin çocuk, 10’unun da kadın olduğu belirlendi.

Yasadışı yollardan göç etmeye çalışan teknedekilerden sağlık durumu kritik olan bir çocuk da derhal TCG Bozcaada'nın revirinde tedaviye alındı. Tehlikeli bir yolculuğa çıkan göçmenler, TCG Bozcaada personelimizin dikkati sayesinde tespit edilerek, UNIFIL makamları ile koordineli şekilde kurtarıldı" denildi.

Eski eşten yumruklu dehşetHatay'ın Samandağ ilçesinde, akşam vakti evine giden N.T. adlı kadın, iddiaya göre eski eşi Y.D.'nin yumruklu saldırısına uğradı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Tapu ve Kadastro Müdürlüğü'nü soymaya çalışan kişi tutuklandı!

Tapu ve Kadastro Müdürlüğü'nü soymaya çalışan kişi tutuklandı!

Milyonlar bekliyordu ilk adım geldi! Faiz indirimi, taksit ve...

Milyonlar bekliyordu ilk adım geldi! Faiz indirimi, taksit ve...

Zatürre ve grip aşısı Koronadan korur mu?

Zatürre ve grip aşısı Koronadan korur mu?

TCG Bozcaada Korveti, 37 göçmeni kurtardı!

TCG Bozcaada Korveti, 37 göçmeni kurtardı!

Sıradaki Haber