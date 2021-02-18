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18.02.2021 - 07:00 | | SEYFETTİN ERSÖZ Ankara

TCG Çeşme’ye Ege’de yeni görev

Türk Deniz Kuvvvetleri Komutanlığı’na bağlı TCG Çeşme gemisi, Ege Denizi’nde hidrografik araştırmalar yapacak. Türk Deniz Kuvvetleri Seyir Hidrografi ve Oşinografi Daire Başkanlığı’nın, İzmir İstasyonu üzerinden yayımladığı Navtex mesajına göre, TCG Çeşme 18 Şubat-2 Mart tarihleri arasında Ege Denizi’nde, Limni ve Bozbaba adalarının batısında hidrografik araştırmalar yapacak.

TCG Çeşme’ye Ege’de yeni görev
SEYFETTİN ERSÖZ Ankara

TCG Çeşme, orta ve derin sularda hidrografik ve oşinografik çalışmalar yapmak için dizayn edildi. Deniz haritalarının güncellenmesi için de jeolojik araştırmalar yapan TCG Çeşme, batimetrik derinlik, manyetik şiddet, yerçekimi kuvveti, deniz yüzeyi ısısı, sismik hareketlilik, ses hızı, ortam ışığı ve tuzluluk oranı konularında hassas araştırmalar yapabiliyor.

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