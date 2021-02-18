TCG Çeşme’ye Ege’de yeni görev

TCG Çeşme, orta ve derin sularda hidrografik ve oşinografik çalışmalar yapmak için dizayn edildi. Deniz haritalarının güncellenmesi için de jeolojik araştırmalar yapan TCG Çeşme, batimetrik derinlik, manyetik şiddet, yerçekimi kuvveti, deniz yüzeyi ısısı, sismik hareketlilik, ses hızı, ortam ışığı ve tuzluluk oranı konularında hassas araştırmalar yapabiliyor.