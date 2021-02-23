Tecvid Nedir? Kısaca Tecvid Kuralları Nelerdir?
Tecvid nedir? Tecvid hangi konuları ilgilendirmektedir? Tecvid kuralları nedir? Tecvid kurallarına uymak neden önemlidir? Kuranı Kerim okurken tecvid kurallarına uyulmazsa nasıl sorunlar ortaya çıkmaktadır? Tecvid kuralları nasıl uygulanır? Tecvid kuralları nasıl ortaya çıkmıştır? Tecvid kurallarının uyulma nedenleri nelerdir? Tecvid nedir ve tecvid kuralları nelerdir hakkındaki tüm bilgileri sizler için derledik.
Kuranı Kerim okumak için öğrenilmesi gereken ilme kıraat ilmi denilmektedir. Kıraat ilmi Kuranı Kerimi doğru ve düzgün okuma yol ve yöntemlerini öğretirken bu yöntemlere tecvid kuralları adını vererek öğrenilmesi anlamına gelmektedir.
Tecvid Nedir?
Tecvid Kuranı Kerimi okurken en düzgün şekilde harflerin çıkarılmasını sağlayan harflerin kısalığı uzunluğu ve darlığını belirleyerek okumaya yardım eden kurallar olarak bilinmektedir. Kuranı kerim okurken vurgulamaları iyi ayarlamak durulması gereken yerlerde durmak olarak tecvid kuralları öğrenilmektedir.
Tecvid Kuralları Nelerdir?
Tecvid kuralları Kuranı Kerimi uygun şekilde okumayı sağlamaktadır. Kurallar şunlardır;
Harfi med uzatma harfleridir.
Meddi muttasıl harfi hemzedir.
Meddi munfasıl
Meddi Arız
Meddi Lazım
Meddi Lin
Tenvini Nunu Sakin
İhfa
İzhar
İklab
İdgamı meal gunne
İdgamı bila gunne
İdgamı misleyn
İdgamı mütecaniseyn
İdgamı mütegaribeyn
İdgamı şemsiyye
İzhar Kameriyye
Kalkale
Lafzatullah
Zamir
Hükmü ra
Sekte
Tecvid kuralları Kuranı Kerimi okumada uyulması gereken kurallar olmaktadır. Kuranı Kerimde yapılan bir harf okuma hatası kelimenin manasını değiştirebileceği için her sure ve ayette okuma esnasında tecvid kurallarına riayet ederek uzatmalara dikkat ederek okumak faziletlidir. Tecvid kuralları Kuranı Kerimi öğrenme esnasında öğrenildiğinde harflerin ağızdan çıkışlarını da öğrenmek daha kolay olduğu için tercih edilmektedir.
Tecvid kurallarını öğrenerek harflerin okunuşunu iyi öğrendikten sonra sureleri ve ayetleri kusursuz okuyarak ezberlemek oldukça faziletlidir. Tecvid kuralları Arap harf yapısını ve harf çıkışını öğreten kurallardır.