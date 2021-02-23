Tecvid Nedir? Kısaca Tecvid Kuralları Nelerdir?

Kuranı Kerim okumak için öğrenilmesi gereken ilme kıraat ilmi denilmektedir. Kıraat ilmi Kuranı Kerimi doğru ve düzgün okuma yol ve yöntemlerini öğretirken bu yöntemlere tecvid kuralları adını vererek öğrenilmesi anlamına gelmektedir.



Tecvid Nedir?



Tecvid Kuranı Kerimi okurken en düzgün şekilde harflerin çıkarılmasını sağlayan harflerin kısalığı uzunluğu ve darlığını belirleyerek okumaya yardım eden kurallar olarak bilinmektedir. Kuranı kerim okurken vurgulamaları iyi ayarlamak durulması gereken yerlerde durmak olarak tecvid kuralları öğrenilmektedir.



Tecvid Kuralları Nelerdir?



Tecvid kuralları Kuranı Kerimi uygun şekilde okumayı sağlamaktadır. Kurallar şunlardır;

Harfi med uzatma harfleridir.

Meddi muttasıl harfi hemzedir.

Meddi munfasıl

Meddi Arız

Meddi Lazım

Meddi Lin

Tenvini Nunu Sakin

İhfa

İzhar

İklab

İdgamı meal gunne

İdgamı bila gunne

İdgamı misleyn

İdgamı mütecaniseyn

İdgamı mütegaribeyn

İdgamı şemsiyye

İzhar Kameriyye

Kalkale

Lafzatullah

Zamir

Hükmü ra

Sekte

Tecvid kuralları Kuranı Kerimi okumada uyulması gereken kurallar olmaktadır. Kuranı Kerimde yapılan bir harf okuma hatası kelimenin manasını değiştirebileceği için her sure ve ayette okuma esnasında tecvid kurallarına riayet ederek uzatmalara dikkat ederek okumak faziletlidir. Tecvid kuralları Kuranı Kerimi öğrenme esnasında öğrenildiğinde harflerin ağızdan çıkışlarını da öğrenmek daha kolay olduğu için tercih edilmektedir.



Tecvid kurallarını öğrenerek harflerin okunuşunu iyi öğrendikten sonra sureleri ve ayetleri kusursuz okuyarak ezberlemek oldukça faziletlidir. Tecvid kuralları Arap harf yapısını ve harf çıkışını öğreten kurallardır.