Tedarik Ne Demek? Tdk'ya Göre Tedarik Etmek Ve Tedarikte Bulunmak Ne Anlama Gelir?

Tedarik kelimesi köken itibari ile Arapça bir kelimedir. Böylece dilimize Arapça dilinden geçmiştir. Birkaç manayı barındıran tedarik kelimesi dilimizde sıklıkla kullanılan kelimelerden biridir. Kelime anlamı araştırıp bulma, sağlama anlamı taşımaktadır.

Tedarik Kelimesinin Sözlük Anlamı Nedir?

Tedarik kelimesinin anlamını bilmeyenler Türk Dil Kurumu sözlüklerinden bulabilirler. Tedarik kelimesinin sözlük anlamı aşağıda belirtilmiştir.

- Araştırıp bulma, elde etme

- Hazırlık

- Firmaların üretim süreçlerinde kullanmak üzere aramalı, sermayelerin ve malların sağlanabilmesidir.

TDK'ya Göre Tedarik Etmek ve Tedarikte Bulunmak Ne Demektir?

Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre tedarik etme sağlamak anlamında kullanılır. Tedarik bir ürünün veya hizmetin karşı tarafa tedarik işlemlerinin sağlanması demektir. Tedarikte bulunmak kelimesinin anlamı ise yaşanan herhangi bir durumda işlerin yapılabilmesi için hazırlık yapılmasına denir. Yapılan tüm işlemlerde hazırlıkta tedarikte bulunmak anlamı taşımaktadır.