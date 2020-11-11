Televizyonda 'bana iftira atıyorlar' dedi! Katil zanlısı çıktı

Afonkarahisar’da 26 Ekim günü esrarengiz bir şekilde kaybolan 64 yaşındaki Zeliha Uysal ve 66 yaşındaki Cevdet Uysal, her yerde aranıyordu. Çocukları, Müge Anlı’nın programına çıkarak bilgi ve görgü şahidi aramıştı. Çiftin kızı H. K., Müge Anlı’ya, “Dayım B., mal kavgası yüzünden annemle babamı tehdit ediyor. Ondan şüphe ediyorum” demişti. Bunun üzerine Zeliha Uysal'ın ağabeyi Bünyamin A., canlı yayına gelerek, “Bana iftira atıyorlar. Ben de ablamı arıyorum” ifadelerini kullanmıştı.



Dünkü yayınında izleyicilerine seslenen ve bölgedeki kuyulara dikkat çeken Müge Anlı, şüpheli bir şey görenlerin ihbarda bulunmasını istedi. Bu çağrının hemen ardından gelen bir ihbarla Uysal çifti, evlerine 1,5 kilometre uzaklıktaki kullanılmayan bir su kuyusunda öldürülmüş olarak bulundu.



Cesetlerin bulunmasının hemen ardından Dinar İlçe Jandarma Komutanlığı’na götürülen B. A’nın JASAT ekiplerine ifade veren eşi N. A., “Ablasını ve eniştesini, mal davası yüzünden kocam öldürdü. Diğer kardeşi Kadir ile birlikte cesetleri taşıdılar” itirafını yaptı.

RÖGARDAN GELEN KÖTÜ KOKU GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI

Dinar ilçesi Pınarlı köyünde yaklaşık 16 gün önce evlerinden kaybolan ve kaçırıldıkları düşürülen çiftin köye yaklaşık 600 metre uzaklıktaki sulama kanallarının rögarında ölü olarak bulundu.

Köyde çobanlık yapan Abdullah Korkmaz, dinlenmek için oturduğu kuyunun yakınında kötü kokuları fark edince 2 metrelik rögarı inceledi ve yaşlı çiftin cesedi ile karşılaştı. Korkmaz, durumu Jandarma ekiplerine haber verdi.

CESETLERİN ÜZERİ TAŞLA KAPATILMIŞ



Çoban Korkmaz'ın ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Üzerleri taşlarla örtülü, yüzleri tanınmaz halde olan cesetlerin bir kadın ile bir erkeğe ait olduğu saptandı. Jandarma olay yeri inceleme ekiplerince kuyudan çıkarılan cansız bedenler, otopsi ve kimlik tespiti için Dinar Devlet Hastanesi morguna gönderildi. Cesetlerin, 17 gündür kayıp olan Cevdet ve Zeliha Uysal'a ait olabileceği ihtimali üzerine, çiftin çocukları teşhise çağrıldı.



Yapılan teşhis ile Cevdet-Zeliha Uysal olduğu saptanan ikilinin av tüfeğiyle vurularak öldürüldüğü ortaya çıktı. Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde otopsileri yapılan cenazelerin bugün toprağa verilmek üzere Denizli'ye gönderileceği öğrenildi.

6 AKRABA GÖZALTINA ALINDI

17 gündür kayıp olarak aranırken 2 metre derinliğindeki kuyuda cansız bedenleri bulunan Cevdet Uysal ve Zeliha Uysal çiftinin öldürülmeleriyle ilgili 6 akraba gözaltına alındı. Gözaltına alınan Zeliha Uysal'ın ağabeyleri Kadir A. ve Bünyamin A., eşleri Huriye A. ve Nazire A., yeğeni Ramazan A. ile annesi Fatma A.'nın jandarmadaki sorguları sürüyor.



Pınarlı köyünde yaşayan Cevdet- Zeliha Uysal çiftinin çocukları, 25 Ekim günü, ulaşamadıkları anne babaları için 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak, yardım istedi. İhbar üzerine çiftin evine çok sayıda ekip gönderildi. Adrese gelen ekipler, anahtarı üzerinde olan kapıyı açarak, eve girdi. Çiftin cep telefonları evde, Cevdet Uysal'ın aracı ise kontak anahtarı üzerinde garajda bulundu. Kayıp çift için arama çalışmaları başlatılırken, dün köyde çobanlık yapan Abdullah Korkmaz, keçilerini otlatmak için araziye çıktı. Korkmaz, öğleden sonra dinlenmek için Yılanlı Dere mevkisi yakınlarında bir sulama kanalına ait kuyunun yakınında oturdu. Bu sırada kötü kokuyu fark eden Korkmaz, 2 metrelik kuyuyu kontrol ettiğinde 2 kişinin cansız bedeniyle karşılaştı.



Yürütülen soruşturma kapsamında Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) öldürülen Zeliha Uysal'ın ağabeyleri Kadir A. ve Bünyamin A., eşleri Huriye A. ve Nazire A., yeğeni Ramazan A. ve annesi Fatma A.'y gözaltına aldı. Şüphelilerin jandarmadaki sorgularının devam ettiği öğrenildi.

YAŞLI ÇİFT TÜFEKLE KAFALARINDAN VURULARAK ÖLDÜRÜLDÜ

Olayın ardından jandarma ekipleri Bünyamin A., eşi Nazire A., Kadir A., eşi Huriye A., ile Ramazan A., ve anne Fatma A., gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden Nazire A., yaşlı çifti Zeliha Uysal’ın erkek kardeşi yani kocası Bünyamin A.’nın öldürdüğünü itiraf ettiği öne sürüldü. Bunun üzerine soruşturma derinleştiren ekipler katil zanlısı olarak Bünyamin A.’nın üzerinde yoğunlaştı. Bünyamin A.’nın ise cinayeti kabul etmediği öğrenildi. Yaşlı çiftin ayrıca nasıl öldürüldükleri de otopsi raporu sonrasında belli olacak.

Şahısların jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

KIZ KARDEŞ: ONLAR ŞEHİT OLARAK GİTTİLER



​Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde 17 gündür kayıp olarak aranırken 2 metre derinliğindeki kuyuda cansız bedenleri bulunan çiftten Zeliha Uysal'ın kız kardeşi Kezban Yılmaz, "Pazar günü çok mutlu şekilde ekmek yaptık. Çocukları, gelinleri, ablam çok mutluydu. Öleceği mi malumdu bilmiyorum. Ertesi gün aramadık birbirimizi gördük diye. Salı günü aradım, çarşamba günü aradım açmadı. Akşama doğru çocukları aramaya başladı. Öğleden sonra kızı Hacer aradı. 'Teyze anneme ulaşamıyoruz' dedi. 'Akşam ancak eve gelir' haberleşiriz dedim. Şakalaştık, kapattık. Akşam üzeri oğlu aradı, 'Teyze anneme ulaşılamıyoruz, amcamgil gitmiş, yoklarmış' dedi. Hemen bittik gittik, yoklardı. Gece aradık, her tarafa bağırdık, çağırdık. Yoktu günlerdir, şükür bulundu cenazeleri. Onlar şehit olarak gittiler. Rabbime kavuştular. Rabbim bizi de şehit olarak alsın. Ablamı çok seviyordum. Annemdi, babamdı, arkadaşımdı, dert ortağımdı. Bir şey olduğunda hemen telefona koşardım. 'Abla şu oldu, bu oldu' diye. O bana koşardı. Bir gün aramasak, ertesi gün o beni arardı. Doyamadık birbirimize, Allah'ım öbür dünyada cennette kavuştursun" dedi.



'TAŞLAR YENİ ATILMIŞ, BİR ŞEYLER GİZLENMİŞTİ'



Cevdet ve Zeliha Uysal çiftinin dün cenazelerinin bulunduğu kuyunun başında oturup, gelen kokuyu fark eden keçi çobanı Abdullah Korkmaz da o anları Demirören Haber Ajansı'na (DHA) anlattı. Abdullah Korkmaz, "Buradan geçerken şuraya oturdum. Oturduğum yerden koku fark ettim. Baktım taşlar yeni atılınca hemen muhtarımız olan Kemal Yıldırım'ı aradım. Bir şeyler gizlenmişti. Kemal Yıldırım'ı arayarak olayı bildirdim" diye konuştu.



'ÇOK İYİ ADAMLARDI'



Pınarlı köyü muhtarı Kemal Yıldırım da jandarma ve JASAT ekipleri, dalgıç adamların desteğiyle yaklaşık 16 gündür Zeliha ve Cevdet Uysal çiftini aradıklarını kaydederek, şöyle dedi:



"Bir hafta önce Zeliha Uysal'ın kilimini bulduk Genceli köyünde. Olayı şaşırtmak istemişler. Dün cenazeler bulunduğunda Genceli köyündeydik. Arama yapıyorduk. Abdullah Korkmaz diye keçi çobanı aradı beni. Dedi ki 'Rögarın içinden koku geliyor, üzeri taşlarla örtülmüş. 20- 25 gün önce bu taşlar yoktu. Ben insanlık görevimi yapayım. Kedi de olabilir köpek de olabilir. Gelin bir bakın' dedi. Ben de 'Allah razı olsun. En ince ayrıntısına kadar arıyoruz bunları' dedim. Buraya jandarma ve Müge Anlı'nın ekipleriyle gelerek, jandarma ekipleri taşları ayıklamaya başladı ve bu manzarayla karşılaştık. Suçluların kim olduğunu şu anda bilmiyorum. Çok iyi insanlardı, köye de zararları yoktu. Üzüldüm. Köyümüzün de böyle olaylarla anılmasını istemem."



