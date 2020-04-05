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05.04.2020 - 09:37 |

Temel ihtiyaç desteği başvurusu nasıl yapılır? 10 bin TL 6 ay ödemesiz ve ertelemeli kredi şartları neler?

Corona virüs nedeniyle zor günler geçiren vatandaşlara kamu bankalarından müjde geldi. Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası, 10 bin TL 6 ay ödemesiz ve ertelemeli kredi desteği sundu. Bu gelişme sonrası başvuruların nasıl yapılacağı ve şartları araştırılmaya başlandı.

Temel ihtiyaç desteği başvurusu nasıl yapılır? 10 bin TL 6 ay ödemesiz ve ertelemeli kredi şartları neler?

 

Corona virüs tüm dünyayı etkisi altına laırken Türkiye'de de vaka ve ölü sayıları gitikçe artıyor. Hükümet peş peşe önlemler alırken vatandaşlara da destek sunmaya devam ediyor. Son konulardan biri de Temel ihtiyaç desteği... Peki, Temel ihtiyaç desteği başvurusu nasıl yapılır? 10 bin TL 6 ay ödemesiz ve ertelemeli kredi şartları neler?

TEMEL İHTİYAÇ DESTEĞİ KREDİSİ NE ZAMAN SONUÇLANIR?

Hanehalkı geliri aylık 5 bin lira ve altında olan bireysel müşterilere sunulan kredi uygulamasının başvuruları alındıktan sonra sonuçları açıklanacak.

VAKIFBANK 6 AY ÖDEMESİZ KREDİ BAŞVURUSU NASIL GERÇEKLEŞTİRİLİR?

SMS ile başvuru yapılabiliyor. SMS ile başvuru yapmak için, aralarında birer boşluk bırakarak DESTEK TCKN ve HANEGELİRI yazıp 5724’e SMS atabilirsiniz.

Başvuru değerlendirilmesi yapıldıktan sonra başvurunun sonucu olumlu olursa bilgilendirme yapılacak. Bilgilendirme sonrasında VakıfBank Mobil, İnternet Bankacılığı ve Çağrı Merkezi kanallarından kredinizi kullanarak anında hesabınıza aktarabilirsiniz.

ZİRAAT BANKASI TEMEL İHTİYAÇ DESTEĞİ BAŞVURU EKRANI

Bireysel İhtiyaç Desteği kredisi detayları;

10.000,-TL’ye kadar,

6 ayı ödemesiz dönemli, 36 Aya kadar vadeli,

Aylık Eşit Taksitli,

Kredi kullanabilecektir.

10 bin TL'ye kadar kredi imkanı veriliyor.

ZİRAAT BANKASI KREDİ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

HALKBANK TEMEL İHTİYAÇ DESTEĞİ BAŞVURUSU

6 ay ödemesiz Temel İhtiyaç Desteği başvurusu Halkbank internet şubesi ve web sayfasından yapılmaktadır.

ÖDEME TABLOSU ÖRNEĞİ

Kredi Tutarı: 10.000

Toplam Vade:36 AY

Ödemesiz Dönem: 6 ay

Taksit Tutarı(Sonraki 30 ay boyunca) :376 TL

Kredi Tutarı: 7.500

Toplam Vade:36 AY

Ödemesiz Dönem: 6 ay

Taksit Tutarı(Sonraki 30 ay boyunca) :282 TL

Kredi Tutarı: 5.000

Toplam Vade:36 AY

Ödemesiz Dönem: 6 ay

Taksit Tutarı(Sonraki 30 ay boyunca) :188 TL

Polis havadan helikopterle uyardı: Evde kal AdanaAdana'da polis, corona virüs salgını için alınan önlemler kapsamında, helikopterlerle vatandaşlara anons yaparak, "Kendi sağlığınız ve çevrenizdekilerin sağlığı için evinizde kalın. 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşların sokağa çıkması yasaklanmıştır" uyarısında bulundu.
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