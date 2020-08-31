Temel Kotil kimdir, kaç yaşında? Korona virüse yakalanan Temel Kotil'in son sağlık durumu nasıl?

Temel Kotil kimdir sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor.Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabı üzerinden korona virüse yakalandığını duyuran TUSAŞ Genel Müdürü ve THY Eski Genel müdürü Temel Kotil'in sağlık durumuna ilişkin yeni açıklamalar gelmeye devam ediyor. Dün akşam saatlerinde yapılan açıklamada Temel Kotil'in sağlık durumuna ilişkin yapılan açıklamda solunum yollarından yaşadığı sıkıntı nedeniyle Kotil'in yopun bakıma alındığı duyuruldu.

TEMEL KOTİL YOĞUN BAKIMA ALINDI

TUSAŞ Genel Müdürü ve THY eski Genel Müdürü Temel Kotil geçtiğimiz günlerde sosyal medyada hesabı üzerinden koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurmuştu. Kotil, bugün solunum yollarındaki sıkıntılardan dolayı yoğun bakıma alındı. Kotil'in herhangi bilinen kronik rahatsızlığı bulunmuyordu.

TEMEL KOTİL KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Temel Kotil 3 Aralık 1959 yılında Rize'de dünyaya geldi. 2005 - 2016 yılları arasında Türk Hava Yollarında Genel Müdürlük ve İcra Kurulu Başkan vekilliği görevini yürütmüştür. 21 Ekim 2016 tarihinde TUSAŞ'a Genel Müdür olarak atanmıştır.

HAYATI

Kotil, 1959 yılında Rize'de Gündoğdu beldesinin Araklı mahallesinde dünyaya geldi. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak Mühendisliği bölümünden 1983 yılında mezun olmuş, 1986'da ABD'nin Ann Arbor kentindeki Michigan Üniversitesi'nin "Uçak Mühendisliği" bölümünde yüksek lisansını, 1987'de de aynı üniversitede Makine Mühendisliği dalında ikinci yüksek lisansını, 1991’de de yine Michigan Üniversitesinde “Makine Mühendisliği" bölümünde doktorasını tamamlamıştır.

Kotil, 1991-93 yılları arasında İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesinde Havacılık ve İleri Kompozit Laboratuvarlarının kuruculuğu ve yöneticiliğini yapmıştır. İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesinde Yardımcı Doçent ve Doçent olarak hizmet veren Kotil, aynı fakültede Bölüm Başkan Yardımcılığı ve 1993–94 yıllarında da Fakülte Dekan yardımcılığı görevlerini yürütmüştür.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Daire Başkanı olarak görev yaptıktan sonra, 2001 yılında ABD'de Illinois Üniversitesinde misafir profesör olarak hizmet vermiş ve daha sonra New York'ta Advanced Innovative Technologies Inc.’de Araştırma ve Mühendislik Bölümü Başkanlığını yürütmüştür.

İstanbul Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü'nde dersler vermektedir. Evli ve dört çocuk babası olan Kotil’in birçok araştırması ve bilimsel yayını vardır.

Türk Hava Yolları kariyeri

2003 yılında THY’deki kariyerine Teknik Genel Müdür Yardımcısı olarak başlamıştır.

2005 yılında THY Genel Müdürlüğüne atanmıştır.

2006 yılında Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmiştir.

2010 yılında Avrupa Havayolları Birliği (AEA) Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmiştir.

1 Ocak 2014 itibarı ile Avrupa Havayolları Birliği'nin (AEA) Başkanlığına seçilmiştir.

21 Ekim 2016 tarihi itibarıyla Türk Hava Yollarındaki görevinden ayrılıp, TUSAŞ - Türk havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü görevine atanmıştır.

ÖDÜLLERİ

2009 İstanbul Turizm Özel Ödülü

2014 Yılın Havacılık Lideri Ödülü

2014 Airline Strategy Ödülleri - Yılın CEO'su Ödülü

2015 Avusturya Liyakat Nişanı