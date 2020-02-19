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19.02.2020 - 20:32 | | AA

Terör örgütünden ikna yoluyla bir teslim daha...

İçişleri Bakanlığı, Mardin'de polisinin yürüttüğü ikna çalışması ile bir bölücü terör örgütü üyesinin Habur Kara Hudut Kapısı Şube Müdürlüğünde güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

Terör örgütünden ikna yoluyla bir teslim daha...

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, ailelerin desteğiyle terör örgütünden ikna yoluyla teslim olanların sayısının arttığı hatırlatıldı.

Bu kapsamda Mardin Emniyet İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüklerinin ikna çalışmaları sonucu, PKK/KCK terör örgütünün kırsal alanında faaliyet yürüten bir teröristin daha kaçarak, Şırnak'ın Silopi ilçesinde Habur Kara Hudut Kapısı Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim olduğu kaydedildi.

"Akif Brüsk" kod adlı Mahmut Özdemir'in 2014 yılında terör örgütüne katıldığı ve "füzeci" olarak faaliyet yürüttüğü, 2017 yılında canlı bomba konusunda fedai eylem önerisi verdiği, geçmiş dönemlerde ise örgüt elebaşlarından "Bahoz Erdal" kod adlı Fehman Hüseyin'in korumalığını yaptığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca sadece bu yıl ikna yoluyla teslim olan terörist sayısının 40'a yükseldiği vurgulandı.

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