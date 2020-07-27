MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Terörist Salih Müslüm’ün teslim olan yeğeni adliyede!
ABONE OL
27.07.2020 - 10:41 | | İHA

Terörist Salih Müslüm’ün teslim olan yeğeni adliyede!

PYD/PKK terör örgütü elebaşlarından Salih Müslüm’ün ikna çalışmaları sonucu Mersin Emniyet Müdürlüğü’ne teslim olan yeğeni Dalya Mahmut Müslüm (21), adliyeye sevk edildi.

Terörist Salih Müslüm’ün teslim olan yeğeni adliyede!

15 Temmuz tarihinde ikna çabaları sonucu Mersin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim olan Salih Müslüm’ün yeğeni 'Viyan Şervan' kod adlı Dalya Mahmut Müslüm, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bu sabah adliyeye sevk edildi. 12 günlük sorgusunun ardından yoğun güvenlik önlemleri altında Mersin Adliyesi'ne getirilen Dalya Mahmut Müslüm, savcılıkta ifade verecek.

Bölücü terör örgütü PYD/PKK elebaşlarından ve terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride yer alan Salih Müslüm’ün yeğeni 'Viyan Şervan' kod adlı Dalya Mahmut Müslüm, emniyet güçlerinin ikna çalışmaları sonucu, 15 Temmuz tarihinde öğle saatlerinde Mersin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğüne teslim olmuştu. Müslüm, emniyette verdiği ifadede, bölücü terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG’nin sözde sözcüsü Salih Müslüm’ün öz yeğeni olduğunu, Suriye’de faaliyet gösteren ve kırmızı kategoride aranan ’Esma Samur’ kod adlı terörist Gülten Altaş’ın yakın korumalığını yaptığını anlatmıştı.

7 kez ölümden döndü! Mehmet Övet'in sıradışı hayatıMuğla Marmaris'te, bugüne kadar 3 kez yüksekten düşen, 1 kez elektrik akımına kapılan, trafik kazası geçiren, pompalı tüfekle vurularak yaralanan ve denizde bayılıp, boğulma tehlikesi geçiren 3 çocuk babası Mehmet Övet (42), üst üste yaşadığı talihsizliklere rağmen hayata tutunmayı başardı. Geçirdiği kazalardan sonra elektronik eşya tamiri yapan dükkanını kapatıp malulen emekli olan ve plajda eşiyle bardakta mısır satan Övet'e arkadaşları, "Kedi gibi 9 canlısın, 2 canın kaldı" diyor.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

YKS 4 yıllık sözel bölüm taban puanları 2020...YKS sözel bölümleri ve başarı sıralamaları 2019...

YKS 4 yıllık sözel bölüm taban puanları 2020...YKS sözel bölümleri ve başarı sıralamaları 2019...

Konut kredisinde faizler değişti! İşte ödeyeceğiniz taksit miktarı...

Konut kredisinde faizler değişti! İşte ödeyeceğiniz taksit miktarı...

Koyun yünü yapıştırılan keçiyi kurbanlık koyun diye sattılar!

Koyun yünü yapıştırılan keçiyi kurbanlık koyun diye sattılar!

İstanbul'da 7 ilçede uyuşturucu operasyonu! 9 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul'da 7 ilçede uyuşturucu operasyonu! 9 şüpheli gözaltına alındı

Sıradaki Haber