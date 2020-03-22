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22.03.2020 - 07:00 | | MERT İNAN İstanbul

Test yetkisi sadece kamuda

Koronavirüsü (Kovid-19) tespit etmek için kamu ve araştırma hastanelerinde ücretsiz gerçekleştirilen PCR testinin b azı özel labaratuvarlarda fahiş fiyata yapıldığının ortaya çıkmasından sonra Sağlık Bakanlığı yetkilileri, inceleme başlatacaklarını duyurdu.

Test yetkisi sadece kamuda
MERT İNAN İstanbul 


Kovid-19 testinin 1200-1250 liraya yapılmasının pandemi döneminde etik olmadığını dile getiren  yetkililer, “Kovid-19 için PCR testi yapma yetkisi kamu ve araştırma hastanelerinde. Önümüzdeki birkaç gün içinde hızlı test kiti de devreye girdiğinde vakıf ve özel hastanelerde test yapma imkanına kavuşacak.

Özel laboratuvarlarının böyle bir dönemde maliyetinin 10 katına test yapmaları kabul edilemez bir etik tutum. Kovid-19 testleri konusunda özel laboratuvarlara yetki verilmedi.

Testler nasıl yapılıyor, değerlendirme safhasında kimler yer alıyor bilmiyoruz. Pandemi halk sağlığı sorunudur. Test pozitif çıktığında, İl Sağlık Müdürlüğü’ne bilgi vermek yetersiz bir uygulama. Geçen sürede test yaptıran kişi, birçok kişiye virüsü bulaştırabilir. Test yapılan her kim olursa olsun, sonuçlar çıkana kadar izole edilmesi gerekir. Kamu hastanelerinde en ufak şüphesi olanları bile izole ettik.

Ayrıca ilk test sonucu negatif çıksa da iki ve üçüncü testlerin yapılması gerekiyor. Yetki verilmeden bu işe soyunanlara karşı cezai işlem uygulanacak” açıklamasında bulundular.Bakanlık tarafından belirlenen hastanelerde ücretsiz yapılan PCR adıyla bilinen “Polimeraz Zincir Reaksiyonu” adı verilen testler Kovid-19 salgınına karşı hayati önem taşıyor. 

‘Tamamlayıcıyız’

Bakanlığın yetki vermediği halde 1200 lira karşılığında Kovid-19 testi yapan bazı özel laboratuvarlardan yetkililer ise kendi durumunu kontrol ettirmek isteyen vatandaşların TÜRKAK’tan akredite bir laboratuvarda test yaptırabileceğini öne sürdü: “Devlet gerekli yükleri üstlenmek, gereksiz yükleri de üstlenmeyerek sistemi boğmamak durumunda. Özel laboratuvarlar, bu yönden devletin bir tamamlayıcısı durumunda.” 

Bank bulamayınca bu kez oraya oturdular!Tekirdağ’ın merkezi ilçesi Süleymanpaşa’da corona virüsüne önlem amaçlı kent merkezindeki banklar kaldırılınca vatandaşlar sahile akın edip sahile sıfır duvara oturdu. Duvarda oturanları kameraya almaya çalışan gazetecileri fark eden bir grup yaşlı vatandaş ise hemen toparlanıp uzaklaşmaya çalıştı.
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