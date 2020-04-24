24.04.2020 - 18:48 |
Teveccüh Ve Teveccühünüz Ne Demek? TDK'ya Göre Teveccüh Etmek Ve Göstermek Nedir?
Türkçe, iltifat etmek ve bu iltifatlara cevap vermek için kullanılabilecek çok sayıda terime sahiptir. Teveccüh ve teveccühünüz terimleri de bu kapsamda dilimizde yaygın olarak kullanıma sahiptir. Peki, teveccühün kısaca kelime anlamı nedir? TDK’ya göre teveccüh ne demek? Sizler için teveccüh kelimesinin ve bu kelimeden türemiş olan bağlantılı kelimeleri araştırdık.
Teveccüh hem bir davranış biçimi hem de bir yönelme anlamı taşımaktadır. Bu kapsamda karşıdaki kişiye güler yüz gösterme ve sevme durumu, teveccüh kelimesinin akla gelen ilk anlamı olarak kabul edilmektedir. Bunun dışında aynı kelimenin dini bir terim olarak kullanılması da mümkündür. Özel bir durum olan teveccüh duası, bu duruma verilebilecek bir örnektir.
Teveccüh Kelimesinin Sözlük Anlamı Nedir?
- Bir tarafa doğru yönelme, yüzünü o yana döndürme.
- Güler yüzlü davranma, yakınlık hissetme, sevme ve hoşlanma.
Teveccüh etmek: Bir yere doğru yönelmek.
Teveccüh göstermek: Çevredeki kişilere güler yüzlü davranmak.
Teveccühünüz: Teşekkür anlamında kullanılan bir sözcük. “O sizin görüşünüz ya da iyi değerlendirmeniz için teşekkür ederim” anlamına gelmektedir.
6 asırlık İnkaya Çınarı, corona virüs sebebiyle yalnız kaldıBursa'da, Uludağ yolu üzerinde bulunan 610 yaşındaki Tarihi İnkaya Çınarı, her yıl yerli ve yabancı binlerce turist tarafından ziyaretçi akınına uğruyor. 37 metre boyu ve 10 metrelik gövdesiyle Osmanlı Devleti'nin simgesi haline gelen 6 asırlık çınarın çevresi ise, koronavirüs salgını sebebiyle sessiz kaldı.Bursa'nın simge çınarlarının başında gelen 610 yaşındaki "Tarihi İnkaya Çınarı", her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti gölgesinde ağırlıyor. Gösterişli gövdesi ve dört bir yana uzanan kollarıyla her yıl binlerce kişiyi gölgesinde ağırlayan tarihi çınar, adını aldığı mahalle sakinlerinin de geçim kapısı görevini üstleniyor. Osmanlı Devleti'nin kurulduğu dönemde, devletin en önemli simgelerinden biri olan ve tarihe tanıklık eden İnkaya Çınarı, koronavirüs sebebiyle yalnız kaldı. 37 metre boyu, 53 metre tepe çapı ve 10 metrelik gövdesiyle tarihe tanıklık eden tarihi çınar, 610 yıldır en sessiz günlerini yaşıyor.