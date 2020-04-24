Teveccüh Ve Teveccühünüz Ne Demek? TDK'ya Göre Teveccüh Etmek Ve Göstermek Nedir?

Teveccüh hem bir davranış biçimi hem de bir yönelme anlamı taşımaktadır. Bu kapsamda karşıdaki kişiye güler yüz gösterme ve sevme durumu, teveccüh kelimesinin akla gelen ilk anlamı olarak kabul edilmektedir. Bunun dışında aynı kelimenin dini bir terim olarak kullanılması da mümkündür. Özel bir durum olan teveccüh duası, bu duruma verilebilecek bir örnektir.

Teveccüh Kelimesinin Sözlük Anlamı Nedir?

Bir tarafa doğru yönelme, yüzünü o yana döndürme.

Güler yüzlü davranma, yakınlık hissetme, sevme ve hoşlanma.

Teveccüh etmek: Bir yere doğru yönelmek.

Teveccüh göstermek: Çevredeki kişilere güler yüzlü davranmak.

Teveccühünüz: Teşekkür anlamında kullanılan bir sözcük. “O sizin görüşünüz ya da iyi değerlendirmeniz için teşekkür ederim” anlamına gelmektedir.