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16.07.2020 - 16:51 | | DHA

Tokat'ta 'geyik böceği' bulundu

Türkiye'de, koruma altında bulunan ve yaşam alanlarının genişletilmesi için çalışmalar yürütülen 'geyik böceği' Tokat'ta görüldü.

Tokat'ta 'geyik böceği' bulundu

Tokat'ta, Örtmenönü Mahallesi'nde yaşayan evli ve 2 çocuk babası Durmuş İpekoğlu, evinin balkonunda geyik böceği gördü. İpekoğlu, dünyada sadece Hatay'ın Amanos dağlarında yaşayan, Japonların çizgi film kahramanı, koleksiyoncuların gözdesi olan ve nesli tehlike altında bulunan böceği bir kavanoza koyarak, tahta parçaları ve su ile beslemeye başladı.

Böceği, eşi ile balkonda otururken fark ettiğini belirten Durmuş İpekoğlu, "İlk önce eşek arısı sandık. Yakından bakınca değişik bir böcek olduğunu fark ettik. İnternetten araştırma yaparken 'geyik böceği' diye çıktı. Kavanoza koydum, koruma altına aldım. Yetkilileri aradım, onlara teslim edeceğim" dedi.

Komşusu Ferhat Korkmaz ise "Böceği gördüğümde çok şaşırdım. Normalde bildiğimiz hamam böceklerine benziyor. Ama ilk defa böyle taraklı ve çengellisini gördüm" diye konuştu.

 

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