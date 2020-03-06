TOKİ Ankara Sincan kura çekilişi saat kaçta başlayacak? 2+1 ve 3+1 konutlar için kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

TOKİ Ankara kura çekilişi bugün gerçekleştirilecek. Ankara Sincan, Saraycık'da gerçekleştirilecek olan 2.300 2+1 2.300 3+1 konut kurası için hak sahibi adayların araştımaları sürüyor. TOKİ Ankara kura çekilişi kapsamında kuralar gün içerisinde çekilecek. 2+1 konutlar için kura çekimi 10:00'da başladı. Hak sahipleri belirlendikten sonra 3+1 konutlar için kura çekimi 14:00'de çekilmeye başlanacak.

TOKİ ANKARA KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA?

TOKİ 100 bin sosyal konut projesi kapsamında Ankara'nın Sincan ilçesinde 2+1 ve 3+1 4.600 konutun kura çekimi gerçekleştirilecek. Kura çekimini takip etmek isteyen vatandaşlar Ankara Sincan Kapalı Spor Salonuna giderek kura çekilişini yerinde takip edebilecek. 2+1 konutlar için kura çekimi 10:00'da başlarken 3+1 konutlar için kura çekimi 14:00'de başlayacak.

KURA ÇEKİMİ TAMAMLANDIKTAN SONRA BU EKRAN ÜZERİNDEN SORGULAMA YAPABİLİRSİNİZ