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06.03.2020 - 10:29 |

TOKİ Ankara Sincan kura çekilişi saat kaçta başlayacak? 2+1 ve 3+1 konutlar için kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

TOKİ 100 bin sosyal konut projesi kapsamında kura çekilişleri devam ediyor. Türkiye genelinde gerçekleştirilecek 221 projenin il il kura çekimi yapılmaya devam ediyor. Ankara'da gerçekleştirilecek olan 2+1 2.300 konut ve 3+1 2.300 konutun kura çekimi bugün gerçekleştirilecek. Hak sahibi adayları vatandaşlar tarafından araşrtırma konusu olmaya devam ediyor. Peki TOKİ Ankara kura çekilişi saat kaçta başlayacak?

TOKİ Ankara Sincan kura çekilişi saat kaçta başlayacak? 2+1 ve 3+1 konutlar için kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

TOKİ Ankara kura çekilişi bugün gerçekleştirilecek. Ankara Sincan, Saraycık'da gerçekleştirilecek olan 2.300 2+1 2.300 3+1 konut kurası için hak sahibi adayların araştımaları sürüyor. TOKİ Ankara kura çekilişi kapsamında kuralar gün içerisinde çekilecek. 2+1 konutlar için kura çekimi 10:00'da başladı. Hak sahipleri belirlendikten sonra 3+1 konutlar için kura çekimi 14:00'de çekilmeye başlanacak.

TOKİ ANKARA KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA?

TOKİ 100 bin sosyal konut projesi kapsamında Ankara'nın Sincan ilçesinde 2+1 ve 3+1 4.600 konutun kura çekimi gerçekleştirilecek. Kura çekimini takip etmek isteyen vatandaşlar Ankara Sincan Kapalı Spor Salonuna giderek kura çekilişini yerinde takip edebilecek. 2+1 konutlar için kura çekimi 10:00'da başlarken 3+1 konutlar için kura çekimi 14:00'de başlayacak.

KURA ÇEKİMİ TAMAMLANDIKTAN SONRA BU EKRAN ÜZERİNDEN SORGULAMA YAPABİLİRSİNİZ

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