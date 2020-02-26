TOKİ İzmir kura çekiliş sonucu sorgulama! TOKİ İzmir, Aliağa kura çekilişi saat kaçta başlayacak?

TOKİ kuraları çekilmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından müjdelenen 100 bin sosyal konut projesi kapsamında 2019 yılının son günlerinde alınmaya başlanan başvurular 15 Ocak tarihinde sona ermişti. Başvuruların sona ermesinin ardından kura çekilişinin gerçekleştirileceği tarihler TOKİ tarafından açıklandı. İlk kura çekilişi 24 Şubat tarihinde İzmir Karabağlar ilçesinde yapılacak olan 750 konut için gerçekleştirildi. Dün Seferihisar ilçesinde yapılacak olan 1.000 konut için kura çekimi yapılırken bugün ise Aliağa ilçesi için kura çekimi yapılacak. Kura çekim sonuçlarını merak eden vatandaşlar TOKİ kura sonuçlarının nasıl sorgulandığını merak ediyor.

İzmir'de kura çekimi yarında devam edecek. İstanbul, Ankara'da kuraların ne zaman çekileceği ise vatandaşlar tarafından merak edilmeye devam ediyor. İstanbul'da gerçekleştirilecek olan projenin kura çekimi 16 Mart tarihinde başlayacak. Toplamda üç projenin gerçekleştirileceği TOKİ kura çekiminde ikinci kura 18 Mart üçüncü kura ise 20 Mart tarihinde gerçekleştirilecek

İZMİR ALİAĞA TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

İzmir Aliağa TOKİ kura çekilişi Aliğa Belediyesi Enka Kapalı Spor Tesislerinde saat 13:00'de gerçekleştirilecek.

TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ