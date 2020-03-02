TOKİ Konya kura çekilişi saat kaçta başlayacak? 2020 TOKİ kura sonucu sorgulama ekranı

TOKİ kuraları çekilmeye devam ediyor. 100 bin sosyal konut projesi kapsamında çekilmeye başlanan TOKİ kuralarının ilki İzmir'in Karabağlar ilçesinde yapılacak olan 750 konut için gerçekleştirildi. İzmir ilçelerinde gerçekleştirilecek olan konutlar için kura çekiminin tamamlanmasının ardından Muğla'da yapılacak olan 500 konut için kura çekimi yapıldı. Peki Konya TOKİ kura çekilişi saat kaçta?

TOKİ KONYA KURA ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

TOKİ Konya kura çekilişi 10:00'da başlayacak! Kura çekilişi Kongre ve Spor Merkezi Kapalı Spor Salonunda gerçekleştirilecek.

TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

TOKİ 100 bin sosyal konut projesi kapsamında şu ana kadar 5 projenin kura çekilişi yapıldı. 4 proje İzmir'de yapılacak olan konutlar için 1 proje ise Muğla'da yapılacak olan konutlar için gerçekleştirildi. TOKİ kura sonuçları resmi site üzerinden sorgulanabilecek

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