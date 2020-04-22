Tonik Nedir, Ne İşe Yarar? Tonik Nasıl Kullanılır?

Tonik nedir?

Tonikler, cilt temizliği için özel üretilen losyonlardır. İçeriğinde cildi temizleyici, cildi arındırıcı özelliklere sahip seçilmiş bileşikler vardır. En önemli özelliği antiseptik olmalarıdır. Tonikler gün boyu kirlenen ve yağlanan cildi temizlemek, dezenfekte etmek için kullanılırlar. Temizliğin ilk adımından sonra ikinci adım olarak gözeneklerde kalan kirleri silip süpürürler.

Tonik nasıl seçilir?

Kuru cilt için kullanılabilecek bir toniğin etiketinde nemlendirici ya da losyon gibi ibareler yer almalıdır. Yağlı cilde sahip olan kişilerin seçeceği toniğin etiketinde ise yağ bulunmamalıdır.

Örnek verelim mi?

Yağlı/Karma ciltler: Shiseido Treatment Softener, antioksidanlar, yaşlanma karşıtı ve nemlendirici bileşenler içeren, 24 saat etkili yumuşatıcı losyondur. İnce çizgilerin görünümünü iyileştirir, cildin netliğini arttırır ve cilt dokusunu güzelleştirir. Hyalüronik asit, Hamamelis Özü, saf Kirishima mineral suyu, Lempuyang ekstresi, Mukurossi ekstresi ve Theanine özü ile formüle edilmiştir. Normal, yağlı ve karma ciltler için formüle edilmiş ve ‘InternalPowerResist’ teknolojisine sahip olan bu yumuşatıcı, cildin yaşlanma belirtileri ve dış streslerden korunması için cildin savunma mekanizmalarını güçlendirmeye yardımcı olur. Cildinizi nemlendirir ve cildinizi taze, nemli, sağlıklı görünen bir cilde kavuşturmak için sonraki bakımlara hazırlar.

Olgun ciltler: Shiseido Benefiance Wrinkle Resist24 Balancing Softener Enriched, ciltteki yaşlanma belirtilerine etkili bir şekilde meydan okuyan kırışıklık karşıtı yumuşatıcı bir losyondur. Cilde verdiği nem 24 saat sürer. Cildi pürüzsüz ve yumuşacık yapar. 40’lı yaşlarında kuru cilde sahip kadınlar içindir.

Tüm cilt tipleri: Shiseido WASO Fresh Jelly Lotion, cilde zengin bir nem sağlayarak cildi yumuşatan ve ferahlatan toniktir. Jel yapılı olan bu tonik, ciltte losyona dönüşür. Cildinizi temizledikten sonra ikinci adımdır. Donukluk ve sertlikten arınmış, dolgun, yenilenmiş cilt dokusu ortaya çıkarır. Akne ve sivilcelerin oluşturduğu kızarıklığı önlemek için anti-enflamasyon etkisine sahiptir. Güzel bir görünüm için cildin pH dengesini optimize etmeye yardımcı olur. Boyun ve dekolte bölgesine uygulanabilir. Temel içeriği ‘White Jelly Mushroom' (Shiro Kikurage) denen özel bir mantar türünün özüdür. Bu mantar türü, sünger gibi su tutar. Gerçek bir nem deposudur. Hassas ciltler de dahil tüm cilt tipleri için uygundur.

Tonik nasıl kullanılır?

Her zaman kullandığınız temizleme ürünüyle cildinizi temizledikten sonra bir parça pamuğu tonik ile ıslatın ve küçük dairesel hareketlerle cilde uygulayın. Pamukları tazeleyerek, üzerlerinde kir kalmayana kadar devam edin. Tonikten sonra nemlendirici veya serumunuzu sürebilirsiniz. Derinlemesine temizlenen cildiniz son adımdan çok daha fazla faydalanır, bunu unutmayın.

Tonik ne işe yarar?

- Tonik, gözenekleri küçültür. Cildi sıkılaştırır

- Cildinizin PH seviyesini dengeler. Nemini korur.

- Cildi tazeler.

- Ciltteki fazla yağı emer. Akneyi, sivilceyi azaltır.

- Daha sonra uygulanacak ürünün daha iyi emilmesine yardımcı olur. Böylece nemlendirici ve serumların faydasını en üst seviyeye çıkarır.