Topuz’a 15 yıl hapis isteniyor

Savcı, Topuz’un “FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olmak” suçundan ise 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Metin Topuz ve avukatları katıldı. Duruşmayı, ABD’nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Jeffrey M. Hovenier ve ABD’nin İstanbul Başkonsolosu Daria Darnell da takip etti.



FETÖ ile iltisaklı



Esas hakkındaki görüşünü açıklayan savcı, sanık Topuz’un HTS incelemesi sonucunda meslekten ihraç edilen eski polis memurları Yakup Saygılı, Mahir Çakallı, Nazmi Ardıç ve Yasin Topçu’nun bulunduğu kişilerle yoğun görüşmeleri olduğunu, bu kişilerin tamamının hakkında FETÖ’den işlem yapıldığını belirtti. Mütalaada, sanığın ABD konsolosluğunda, ABD’de uyuşturucu kullanımı ve uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadele birimi olan Drug Enforcement Administration’da (DEA) asistanı olarak görev yaptığını söylediği ancak FETÖ ile iltisaklı polislerle yaptığı görüşmelerin, göreviyle ilgili olmadığı anlatıldı.



Mütalaada, sanık Topuz’da ele geçen dijital verilerde, “Yeni paralel operasyonu” gibi yazışmalar ele geçirildiği belirtilerek örgütte etkin durumda bulunan örgüt mensuplarıyla yoğun görüşmelerinin bulunması, Mali Şube müdür ve müdür yardımcılarıyla ABD ziyareti, cep telefonundan ele geçen örgütsel içerikli yazışmaları ve emniyet müdürlerinin odalarına rahatça girip çıktığına dair tanık beyanları dikkate alınarak, sanığın örgüt mensubu olduğunun anlaşıldığı belirtildi. Savcı, Topuz’un “FETÖ silahlı terör örgütü üyesi olmak” suçundan ise 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. Mahkeme mütalaaya karşı savunmalarını yapması için sanığa ve avukatlarına süre vererek duruşmayı erteledi.