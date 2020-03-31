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31.03.2020 - 16:18 | | DHA

Son dakika: Trabzon Valiliği'nden flaş corona açıklaması! 3 köy karantina altına alınmıştır

Son dakika haberlere göre, Trabzon'un Hayrat ilçesine bağlı, Yeniköy, Pazarönü ve Geçitli mahalleleri, corona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Son dakika: Trabzon Valiliği'nden flaş corona açıklaması! 3 köy karantina altına alınmıştır

Trabzon Valiliği tarafından alınan kararla Hayrat ilçesine bağlı Yeniköy, Pazarönü ve Geçitli mahalleleri, karantinaya alınırken, bu yerleşim yerlerine giriş ve çıkışlar durduruldu. Jandarma ekipleri, mahallerin giriş ve çıkış noktalarında önlem aldı.

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Trabzon Valiliği'nce yapılan duyuruda, "İlimiz Hayrat ilçesine bağlı Yeniköy, Pazarönü ve Geçitli mahallelerimiz, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla, corona virüs salgını nedeniyle 31 Mart 2020 tarihinde 16.00 itibarıyla karantina altına alınmıştır" denildi.

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