Transistör Nedir? Transistör Çeşitleri Nelerdir?

1947 senesinde icat edilen transistör elektriğin temel yapı taşlarından biridir. Önemli bir telefon şirketi olan Bell tarafından zamanında geliştirilen transistör, günümüzde elektrik için en önemli yapılar arasında yer alıyor. Tabii birçok kişi transistörün ne olduğunu ve çeşitleri hakkında tam olarak bilgi sahibi değil.

Transistör Nedir?

Yan yana getirilmiş olan iki PN diyodundan meydana gelmiş, giriş üzerinden uygulanan akımı yükseltmek suretiyle, anahtarlama üzerinden kullanılan yarı iletken elektronik devreye transistör denmektedir. Diğer bir ismi ile geçirgen olarak da tabir edilir. Genelde elektronik cihazlardaki sinyallerin gücünü değiştirmek ya da yükseltmek amaçlı değerlendirilmektedir. Anahtar sistemi üzerinden kullanılan transistör, bu bağlamda akımı açmak ya da kapatmak amaçlı kullanılmaktadır.

Bir devrim niteliği taşıyan transistör günümüzdeki en önemli buluşlar arasında yer alır. Transistör sisteminin ortaya çıkması ile beraber daha ucuz ve küçük elektronik sistemler günümüzde kolaylıkla kullanılabilmektedir.

Bunlar içerisinde hesap makineleri, radyolar ve özellikle bilgisayarlar yer alır. Sinyal üzerinden akım ile beraber güç kolaylıkla değiştirebilmekte ya da yükseltilebilmektedir. Bu da dengeli biçimde akımı kontrol etme ve elektronik sistemleri küçük yapılar altında kullanma şansı vermektedir.

Günümüzde anahtarlı sistem üzerinden akım ile beraber pek çok alanda önemli bir yere sahiptir. Hem günlük yaşam içerisinde hem de önemli sanayi alanları ve işletmeler için, elektrik gücünün çok daha dengeli biçimde kullanılmasına fırsat verir.

Transistör Çeşitleri Nelerdir?

Kullanılacak amacı ve özelliklerine bağlı olarak transistör sistemleri değişkenlik gösterir. Genel olarak PNP ve NPN gibi iki tür üzerinden ele alındığını söylemek mümkün. Ele alınan farklı terminaller üzerinden kullanım amacına bağlı olarak transistörlerin üretime gerçekleştirilir. Bu durum güç kapasitesinin sinyal üzerinden anahtarlama ile dengelenmesine bağlı olarak değişkenlik yaratabilmektedir.

Yarı iletken elektronik bir devre olarak transistör pek çok değişik çeşide sahiptir.

- Anahtarlama devre transistörleri,

- Osilatör devre transistörleri,

- Amplifikatör devre transistörleri,

- Noktalı temaslı transistörler,

- Yüzey temaslı transistörler,

- Alaşım ve yayılma yapısı altında ele alınan transistörler,

Bu yapılar değişik özellikleri ve malzeme yapısı kapsamında amaca uygun olarak üretimden geçer. Böylece daha sağlıklı ve kaliteli akım üzerinden anahtarlama ile güç dengelenir ve yükseltilir.