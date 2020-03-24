TRT EBA TV canlı izlemek için tıklayın! TRT EBA TV İlkokul, Ortaokul ve Lise frekans bilgileri

EBA TV frekans bilgileri vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. 23 Mart Pazartesi tarihinden itibaren uzaktan eğitimin başlamasının ardında İlköğretim, Ortaöğretim ve Lise öğrenciler TRT EBA ortaklığı ile ekrana gelen canlı yayınları takip etmek için kanalların frekans bilgilerini araştırmaya devam ediyor. Dün gerçekleştirilen ilk yayın Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından gerçekleştirilmişti. Peki EBA TV frekans bilgileri nelerdir. EBA TRT canlı nasıl izlenir?

TRT EBA TV'DE DERS SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

TRT EBA TV'de her düzey için dersler saat 09:00'da başlıyor. Derslerini kaçıracak olan öğrenciler için derslerin tamamlanmasının ardından tekrar bölümleri yer alıyor. İlköğretim, Ortaöğretim ve Lise dersleri EBA İnternet sitesi üzerinden izlenebildiği gibi TRT ekranından canlı olarak izlenebiliyor.

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Eğitim kanalları uydu ayarları nasıl yapılacak?

SD (Standart çözünürlüklü) EBA TV İlkokul SD, EBA TV Ortaokul SD, EBA TV Lise SD kanalları TURKSAT uydusu üzerinden 1916 MHz, Vertical (Dikey), Sembol Oranı:30.000 FEC:3/4 parametreleri ile yayınlanmaktadır. TKGS (TURKSAT Kanal Güncelle Sistemi) sistemine sahip uydu alıcılarda ya da uydu alıcılı TV'lerde EBA TV İlkokul SD 89. kanaldan, EBA TV Ortaokul SD 90. Kanaldan, EBA TV Lise SD 91. kanaldan izlenebilir.

HD (yüksek çözünürlüklü) EBA TV İlkokul HD, EBA TV Ortaokul HD, EBA TV Lise HD kanalları TURKSAT uydusu üzerinden 12084 MHz, Horizontal (Yatay), Sembol Oranı:13750 FEC:2/3 parametreleri ile yayınlanmaktadır. TKGS sistemine sahip olan uydu alıcılarda ya da uydu alıcılı TV'lerde EBA TV İlkokul HD 86. kanaldan, EBA TV Ortaokul HD 87. kanaldan, EBA TV Lise HD 88. kanaldan izlenebilir.

TKGS (TURKSAT Kanal Güncelleme Sistemi) sistemi olmayan cihazlarda SD (standart çözünürlüklü) kanal bulma nasıl yapılacak?

1916 MHz frekansında geçmişte tarama gerçekleştiren ve daha sonra listesindeki kanalları silmeyenler, daha önce 11916 Mhz frekansında yayın yapan uydu alıcısı ya da uydu alıcılı televizyonunda Kadırga TV yazan kanalı seçtiklerinde EBA TV İlkokul SD, Köy TV yazan kanalı seçtiklerinde EBA TV Ortaokul SD, Meltem TV yazan kanalı seçtiklerinde EBA TV Lise SD kanalını görecektir. Eğer bu kanallar listede görünmüyorsa, 11916 MHz, Vertical (Dikey), Sembol Oranı:30.000 FEC:3/4 parametrelerini uydu alıcısına ya da uydu alıcılı TV'ye girerek manuel tarama yöntemiyle ya da TURKSAT'ın şebeke arama sağladığı frekanslarda Network Search (Şebeke Arama) kısmını açık yaparak tarama yöntemiyle EBA TV İlkokul SD, EBA TV Ortaokul SD ve EBA TV Lise SD yayınları bulunabilir.

TKGS (TURKSAT Kanal Güncelleme Sistemi) sistemi olmayan cihazlarda HD (yüksek çözünürlüklü) kanal bulma nasıl yapılacak?

Uydu alıcılarında ya da uydu alıcılı TV'lerde 12084 MHz, Horizontal (Yatay), Sembol Oranı:13750 FEC:2/3 parametrelerini girerek manuel (elle) tarama yöntemi ya da TURKSAT'ın şebeke arama sağladığı frekanslarda Network Search (Şebeke Arama ) kısmını açık yaparak tarama yöntemiyle EBA TV İlkokul HD, EBA TV Ortaokul HD ve EBA TV Lise HD yayınları bulunabilir.

SD uydu alıcım var kanalları izleyebilecek miyim?

Evet, her 3 kanal da aynı zamanda SD yayın sağlayacaktır.

TV yayınını izleyen çocuğumun öğretmenine soru sorma ihtiyacı olursa ne yapabilirim?

Öğrenciler, kendi ders öğretmenleri ile eba.gov.tr üzerinden gruplarında yazışabilir, bilgi paylaşımında bulunabilmektedir.

Ayrıca zorunlu tatil bittiğinde tüm sınıflara telafi eğitimi de yapılacaktır.

TURKSAT uydularından şifreli platform hizmeti veren D-Smart, Tivibu Uydu ve Digiturk (TURKSAT aboneleri) eğitim yayınlarını nasıl takip edebilir?

TURKSAT uydularından şifreli platform hizmeti veren D-Smart, Tivibu Uydu ve Digiturk Türksat Uydusu platformları da kendi akıllı kanal sıralamasına eklemek suretiyle yayınları abonelerine iletecektir.

Eutelsat uydusu üzerinden de abonelik ve platform hizmeti veren Digiturk Eutelsat uydu platformu üzerinden eğitim yayınları nasıl takip edilebilir?

Eutelsat uydusu üzerinden de abonelik ve platform hizmeti veren Digiturk Eutelsat uydu platformu, yayınları Türksat uydusu üzerinden alıp Eutelsat'ta bu yayınlara kendi platformu içinde kapasite ayıracak ve yayınları Eutelsat uydusu üzerinden abone olanlara da iletebilecektir.

Diğer yayın platformlarından da EBA TV kanalları izlenebilecek mi?

Digital platformlarda, TRT-EBA TV'ler şu kanallar üzerinden yayında olacak.