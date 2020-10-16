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16.10.2020 - 07:00 | | SEYFETTİN ERSÖZ Ankara

TSK’dan İdlib’e büyük sevkiyat

İdlib’de, Rusya destekli Suriye rejimi ile muhalifler arasında tansiyon son dönemde yükselirken, Türk Silahlı Kuvvetleri kentin güneyinde yeni bir üs inşa etmeye başladı ve bölgeye büyük bir askeri sevkiyat gerçekleştirdi.

TSK’dan İdlib’e büyük sevkiyat
SEYFETTİN ERSÖZ Ankara

Sahadaki kaynaklar hem muhaliflerin hem de rejim güçlerinin olası büyük çatışmalar için İdlib güneyindeki cephe hatlarına bir süredir yığınak yaptığını aktarırken, önceki gün de Cisr eş-Şuğur yakınlarındaki Mare, Rejime ait savaş uçaklarınca bombalandı. Bombardımanda 2 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi de yaralandı.

Rejim güçlerinin İdlib’in güneyindeki köyleri bombalamasına misilleme olarak muhalif gruplar da, Cebel Zaviye’nin güneyindeki rejim hedeflerini füze ve topçu atışları ile vurdu. Gelişmeleri yakından takip eden TSK ise bölgeye büyük bir askeri sevkiyat gerçekleştirdi.

Zırhlı araçlar, tanklar, toplar ve mühimmat taşıyan yaklaşık 70 araçtan oluşan konvoy Kafr Lossin bölgesinden geçerek önceki gün İdlib’e giriş yaptı. Askeri konvoy, özellikle İdlib’in güneyindeki TSK gözlem noktalarına takviye edildi. Öte yandan TSK, İdlib güneyindeki Kufuhin tepesinde yeni bir üs inşasına başladı.

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