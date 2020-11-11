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11.11.2020 - 13:07 | | DHA/İHA

Tuğba, erkek arkadaşı tarafından boğularak öldürüldü!

Denizli’de Pamukkale Üniversitesi Resim Öğretmenliği Bölümü son sınıf öğrencisi Cennet Tuğba Tokbaş (22), birlikte yaşadığı erkek arkadaşı Recep Berkay H. (22) tarafından boğularak, öldürüldü.

Olay dün gece saat 23.00 sıralarında, Yunusemre Mahallesi 6409 Sokak'ta bulunan apart dairesinde meydana geldi. Pamukkale Üniversitesi resim öğretmenliği 4'üncü sınıf öğrencisi Cennet Tuğba Tokbaş ile birlikte yaşadığı erkek arkadaşı Recep Berkay H. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

İddiaya göre, tartışma sırasında Recep Berkay H., Tokbaş'ı elleriyle boğarak, öldürdü. Ardından da daireden çıkıp, aynı mahallede yaşayan ailesinin evine gitti.

ANNE, POLİSİ ARADI

Recep Berkay H., annesine kız arkadaşıyla tartıştıklarını, aralarındaki boğuşmanın ardından Tokbaş'ın evin salonunda hareketsiz kaldığını söyledi. Anne, polisi aradı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Cennet Tuğba Tokbaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis, işsiz olduğu öğrenilen Recep Berkay H.'yi ailesinin evinde gözaltına aldı.

 

Yapılan incelemenin ardından genç kızın cansız bedeni otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, soruşturma başlattı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Denizli’de üniversite öğrencisi kız arkadaşı Cennet Tuba Tokbaş’ı kaldığı apartta boğarak öldürdüğü iddia edilen zanlı, adliyeye sevk edildi. Soğukkanlı tavırlarıyla dikkat çeken zanlı, kendisine yöneltilen tüm soruları ise cevapsız bıraktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Berat Albayrak'a teşekkürCumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuşma yapıyor. Erdoğan, 'Türkiye, anlaşmanın uygulanmasını gözetmek ve denetlemek üzere bölgede kurulacak ortak barış gücünde, Rusya ile birlikte yer alacaktır. Ateşkesin kontrolü ve denetimi için oluşturacağımız Ortak Türk-Rus Merkezi ile ilgili mutabakat zaptı bu sabah imzalandı' dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Ülkemize önemli hizmetler veren Berat Albayrak'a şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum' ifadelerine yer verdi.
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