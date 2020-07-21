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21.07.2020 - 12:09 | | DHA

Tunceli’de yol çalışmasında toprak yarıldı! Mezarlar zarar gördü

Tunceli’nin Nazımiye ilçesinde, yol yapım çalışması sırasında toprağın yarılması sonucu bazı mezarlar zarar gördü.

Tunceli’de yol çalışmasında toprak yarıldı! Mezarlar zarar gördü

Tunceli-Nazımiye karayolunda ilçeye 5 kilometre mesafedeki Kapıbaşı köyü mevkiinde yürütülen yol yapım çalışmaları sırasında toprakta yarılma oldu. Bu nedenle aralarında 200 yıllık mezarların da bulunduğu bazı mezarlar zarar gördü.

Köylülerden Zülfü Kişioğlu (68), yetkililerden zarar görün mezarlıkları için çalışma yapılmasını talep ederek, "Köyümüzün sınırları içinde geçen yeni karayolu yapımı sırasında toprak yarık oluştu. Toprak kaymasının ardından 200 yıllık taş mezarların da bulunduğu çok sayıda mezar tahrip oldu. Bu mezarlıkta olan 10 mezar çok eski tarihlere ait en az 200 yıllık ve şu an hepsi parçalanmış ya da yerinden sökülmüş. Toprak kaymasında evler de zarar görebilirdi. Bir an önce önlem alınması gerekiyor" dedi.

Öte yandan karayolunda yol yapım çalışma yapan yüklenici firmadan açıklama yapılmadı.

 

 

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