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11.10.2020 - 11:18 |

Türkiye harekete geçti! ABD'den iadesi istendi

Florida eyaletine baÄŸlÄ± Tampa kentindeki ABD Merkez Kuvvetler KomutanlÄ±ÄŸÄ±â€™nda gÃ¶revli HÃ¼seyin Kurtdereâ€™nin doÄŸum sonrasÄ± psikolojik sorunlar yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle yataÄŸa baÄŸlayÄ±p, aÄŸzÄ±na Ã§orap tÄ±ktÄ±ÄŸÄ± eÅŸi Nalan Kurtdere Ã¶lÃ¼ olarak bulunmuÅŸtu. TÃ¼rkiye, ABDâ€™de tutuklu TÃ¼rk binbaÅŸÄ± HÃ¼seyin Kurtdereâ€™nin iadesini istedi.

Türkiye harekete geçti! ABD'den iadesi istendi

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TÃ¼rkiye Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±, Ã¼Ã§ ay Ã¶nce yaÅŸanan trajik olayÄ±n ardÄ±ndan mahkemeye gÃ¶nderdiÄŸi dilekÃ§ede Kurtdereâ€™nin TÃ¼rkiyeâ€™de yargÄ±lanmasÄ±nÄ± talep etti. Ã–nceki gÃ¼nkÃ¼ duruÅŸmada SavcÄ± John Terry, davanÄ±n hÃ¢kimine TÃ¼rkiyeâ€™nin bu davada yetki almayÄ± kabul ettiÄŸini, ÅŸu anda evrak iÅŸleri Ã¼zerinde Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± ve konuyla DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±â€™nÄ±n ilgilendiÄŸini sÃ¶yledi. HÃ¼rriyet'ten Razi Canikligil'in haberine gÃ¶re;ÂNalan Kurtdereâ€™ye sakinleÅŸtirici verip yataÄŸa baÄŸlayan Kurtdere, zorla alÄ±koyma ve kÃ¶tÃ¼ muamele suÃ§lamasÄ±yla tutuklanmÄ±ÅŸ, baÅŸÄ±na 255 bin dolar kefalet konmuÅŸtu.

3 Ã‡OCUK ANNEANNEDE

17 KasÄ±mâ€™da yeniden hÃ¢kim karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±kmasÄ± beklenen Kurtdereâ€™nin ABDâ€™deki Ã¼Ã§ Ã§ocuÄŸu ise olay sonrasÄ± bu Ã¼lkeye giden anneanneleri Hatice Tonbilâ€™e verildi. NATO anlaÅŸmasÄ± gereÄŸi denizaÅŸÄ±rÄ± Ã¼lkelerde gÃ¶rev yapan bir askeri gÃ¶revli bir suÃ§la itham edildiÄŸinde hÃ¼kÃ¼metlerin bir davayÄ± devralmalarÄ±na izin verildiÄŸi belirtiliyor.

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Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu ( 12 Ekim 2020 )SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Fahrettin Koca, Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu açÄ±kladÄ±. Türkiye'de son 24 saatte 115 bin 605 Kovid-19 testi yapÄ±ldÄ±, 1614 kiÅŸiye hastalÄ±k tanÄ±sÄ± konuldu. Son 24 saatte 58 kiÅŸi Kovid-19 nedeniyle hayatÄ±nÄ± kaybetti, aÄŸÄ±r hasta sayÄ±sÄ± 1417 oldu. Son 24 saatte 1301 kiÅŸinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasÄ±yla iyileÅŸenlerin sayÄ±sÄ± 295 bin 658'e yükseldi. Bakan Koca, "YoÄŸun bakÄ±m doluluk oranlarÄ±mÄ±zda bu hafta düÅŸüÅŸ var. Hastalarda zatürre oranÄ± da geçen haftaya göre düÅŸtü." dedi.
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