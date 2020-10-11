Â

TÃ¼rkiye Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±, Ã¼Ã§ ay Ã¶nce yaÅŸanan trajik olayÄ±n ardÄ±ndan mahkemeye gÃ¶nderdiÄŸi dilekÃ§ede Kurtdereâ€™nin TÃ¼rkiyeâ€™de yargÄ±lanmasÄ±nÄ± talep etti. Ã–nceki gÃ¼nkÃ¼ duruÅŸmada SavcÄ± John Terry, davanÄ±n hÃ¢kimine TÃ¼rkiyeâ€™nin bu davada yetki almayÄ± kabul ettiÄŸini, ÅŸu anda evrak iÅŸleri Ã¼zerinde Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± ve konuyla DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±â€™nÄ±n ilgilendiÄŸini sÃ¶yledi. HÃ¼rriyet'ten Razi Canikligil'in haberine gÃ¶re;ÂNalan Kurtdereâ€™ye sakinleÅŸtirici verip yataÄŸa baÄŸlayan Kurtdere, zorla alÄ±koyma ve kÃ¶tÃ¼ muamele suÃ§lamasÄ±yla tutuklanmÄ±ÅŸ, baÅŸÄ±na 255 bin dolar kefalet konmuÅŸtu.

3 Ã‡OCUK ANNEANNEDE

17 KasÄ±mâ€™da yeniden hÃ¢kim karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±kmasÄ± beklenen Kurtdereâ€™nin ABDâ€™deki Ã¼Ã§ Ã§ocuÄŸu ise olay sonrasÄ± bu Ã¼lkeye giden anneanneleri Hatice Tonbilâ€™e verildi. NATO anlaÅŸmasÄ± gereÄŸi denizaÅŸÄ±rÄ± Ã¼lkelerde gÃ¶rev yapan bir askeri gÃ¶revli bir suÃ§la itham edildiÄŸinde hÃ¼kÃ¼metlerin bir davayÄ± devralmalarÄ±na izin verildiÄŸi belirtiliyor.

Â