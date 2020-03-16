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16.03.2020 - 22:29 | | DHA

Türkiye-İran sınırında 2 terörist yakalandı

Jandarma Genel Komutanlığı, Türkiye'nin İran sınırından yurda kaçak yollarla girmeye çalışan 2 PKK'lı teröristin yakalandığı açıkladı.

Türkiye-İran sınırında 2 terörist yakalandı

 

Jandarma Genel Komutanlığı Twitter hesabından yapılan açıklamada, "İstihbarat Komutanlığı ve Van İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyon sonucu, Türkiye- İran sınırından kaçak yollarla geçiş yaptığı tespit edilen, PKK/KCK terör örgütü üyesi 2 bölücü terör örgütü mensubu, İstihbarat ve TEM unsurlarınca yakalanmıştır" denildi.

Rusya corona virüs salgını nedeniyle sınırlarını yabancılara kapattıRusya'da, yeni tip corona virüs (covid-19) salgını nedeniyle yabancı ülke vatandaşlarının ülkeye girişini 1 Mayıs'a kadar yasaklandı. Kanada Başbakanı Justin Trudeau da yeni tip corona virüs (covid-19) salgını nedeniyle Kanada vatandaşı veya daimi göçmen oturumu bulunmayan tüm yolcuların ülkeye girişinin yasaklandığını bildirdi.
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