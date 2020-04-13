Türkiye'de corona virüs vaka ve ölü sayısı! Corona virüs vaka ve can kaybı kaç oldu?

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüsü vaka sayısı dünya genelinde 1 milyon 800 bini geçti. Dünyada corona virüsten dolayı binlerce kişi yaşamını yitirdi. Corona virüs vakası Türkiye'de ilk kez 11 Mart tarihinde görüldü. Corona virüsün Türkiye'deki son durumu ise vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Peki Türkiye’de kaç kişide corona virüs görüldü?

12 NİSAN TÜRKİYE'DEKİ CORONA VİRÜS VAKA SAYISI

TEST SAYISI: 35.720

VAKA SAYISI: 4.789

ÖLÜ SAYISI: 97

İYİLEŞEN HASTA: 481





TOPLAM DURUM

TOPLAM TEST SAYISI: 376.100

TOPLAM VAKA SAYISI: 56.956

TOPLAM VEFAT EDEN KİŞİ SAYISI: 1.198

TOPLAM YOĞUN BAKIM HASTA SAYISI: 1.665

TOPLAM ENTÜBE HASTA SAYISI: 978

TOPLAM İYİLEŞEN HASTA SAYISI: 3.446