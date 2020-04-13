13.04.2020 - 09:51 |
Türkiye'de corona virüs vaka ve ölü sayısı! Corona virüs vaka ve can kaybı kaç oldu?
Dünyaya yayılan corona virüsün Türkiye'deki son durumu merak ediliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsün Türkiye'deki vaka ve ölü sayısıyla ilgili bilgileri paylaşılıyor. Türkiye günlük corona virüs tablosunda, toplam test, vaka, ölü , ve iyileşen hasta sayısı olmak üzere detaylar yer alıyor. Peki Türkiye corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum nedir?
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüsü vaka sayısı dünya genelinde 1 milyon 800 bini geçti. Dünyada corona virüsten dolayı binlerce kişi yaşamını yitirdi. Corona virüs vakası Türkiye'de ilk kez 11 Mart tarihinde görüldü. Corona virüsün Türkiye'deki son durumu ise vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Peki Türkiye’de kaç kişide corona virüs görüldü?
12 NİSAN TÜRKİYE'DEKİ CORONA VİRÜS VAKA SAYISI
TEST SAYISI: 35.720
VAKA SAYISI: 4.789
ÖLÜ SAYISI: 97
İYİLEŞEN HASTA: 481
TOPLAM DURUM
TOPLAM TEST SAYISI: 376.100
TOPLAM VAKA SAYISI: 56.956
TOPLAM VEFAT EDEN KİŞİ SAYISI: 1.198
TOPLAM YOĞUN BAKIM HASTA SAYISI: 1.665
TOPLAM ENTÜBE HASTA SAYISI: 978
TOPLAM İYİLEŞEN HASTA SAYISI: 3.446