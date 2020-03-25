Türkiye'de Corona Virüsü vaka ölü sayısı kaça çıktı, kaç kişiye bulaştı? (24 Mart resmi rakamlar) Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan canlı açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Corona Virüsü ile ilgili bir son dakika açıklaması daha geliyor... Geçtiğimiz gün ilk ölümün meydana geldiğinin açıklanmasının rdından bugün de Türkiye'de Corona Virüs vaka sayısı ve ölü rakamı merak ediliyor. Peki Corona Virüsü Türkiye'de kaç kişide var, can kaybı kaç?



TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI KAÇ OLDU? (24 MART)



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan açıklama:



Kaç kişi? 195 ülkede her gün bu soruluyor. Kayıplar versek de Türkiye için geç değil. Tedbir, artışın önünü kesebilir. SON 24 SAATTE toplam 3.952 test yapıldı. 343 yeni tanı var. 7 hastamızı kaybettik. Biri KOAH hastasıydı. Altısı ileri yaştaydı. Aldığımız tedbir kadar güçlüyüz.



ACI HABERİ: 44. CAN KAYBI...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Koronavirüsle mücadele ile ilgili ölü sayısının 44'e ulaştığını açıkladı.



TÜRKİYE'DE SON DURUM: Toplam vaka: 1872, can kaybı 44...