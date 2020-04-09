Türkiye'deki corona virüs vaka ve ölü sayısı! İllere göre corona virüs vaka haritası

Corona virüsü vakası dünyada 1 millyon 500 bini geçti. Corona virüs ölü sayısı dünyada 87 binin üzerine çıktı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki son durum ile ilgili bilgileri paylaştı. Dün yapılan açıklamaya göre Türkiye'de 87 kişi yaşamını yitirdi. Peki Türkiye'de kaç corona virüs vaka sayısı var?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı Twitter'dan Türiye'deki corona virüs vaka ve can kaybı ile ilgili bilgileri paylaştı. Bakan Koca'nın paylaşımına göre 8 Nisan'daki son durum şöyle oldu:

TEST SAYISI: 24.900

VAKA SAYISI: 4.117

ÖLÜ SAYISI: 87

İYİLEŞEN HASTA: 264

BUGÜNE KADAR OLAN SON DURUM

TOPLAM TEST SAYISI: 247.768

TOPLAM VAKA SAYISI: 38.226

TOPLAM VEFAT EDEN KİŞİ SAYISI: 812

TOPLAM YOĞUN BAKIMDA OLAN HASTA SAYISI: 1.492

TOPLAM ENTÜBE HASTA SAYISI: 995

TOPLAM İYİLEŞEN HASTA SAYISI: 1.846

TÜRKİYE'DE İLLERE GÖRE CORONA VİRÜS VAKA HARİTASI



