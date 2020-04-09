Türkiye'deki corona virüs vaka ve ölü sayısı! İllere göre corona virüs vaka haritası
Türkiye'deki corona virüs vaka ve ölü sayısı gün gün açıklanıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de görülen corona virüs vaka ve can kaybı ile ilgili son durumu dün paylaştı. Türkiye'de toplam vaka sayısı 38.226 oldu. Peki Peki Türkiye'de kaç kişi hayatını kaybetti?
Corona virüsü vakası dünyada 1 millyon 500 bini geçti. Corona virüs ölü sayısı dünyada 87 binin üzerine çıktı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki son durum ile ilgili bilgileri paylaştı. Dün yapılan açıklamaya göre Türkiye'de 87 kişi yaşamını yitirdi. Peki Türkiye'de kaç corona virüs vaka sayısı var?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı Twitter'dan Türiye'deki corona virüs vaka ve can kaybı ile ilgili bilgileri paylaştı. Bakan Koca'nın paylaşımına göre 8 Nisan'daki son durum şöyle oldu:
TEST SAYISI: 24.900
VAKA SAYISI: 4.117
ÖLÜ SAYISI: 87
İYİLEŞEN HASTA: 264
BUGÜNE KADAR OLAN SON DURUM
TOPLAM TEST SAYISI: 247.768
TOPLAM VAKA SAYISI: 38.226
TOPLAM VEFAT EDEN KİŞİ SAYISI: 812
TOPLAM YOĞUN BAKIMDA OLAN HASTA SAYISI: 1.492
TOPLAM ENTÜBE HASTA SAYISI: 995
TOPLAM İYİLEŞEN HASTA SAYISI: 1.846
TÜRKİYE'DE İLLERE GÖRE CORONA VİRÜS VAKA HARİTASI