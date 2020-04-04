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DÃ¼nyada corona virÃ¼s vaka sayÄ±sÄ± 1 milyon 100 bini geÃ§ti. Ã‡in'in Wuhan kentin ortaya Ã§Ä±kan ve dÃ¼nyaya yayÄ±lan corona virÃ¼sÃ¼ iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalar devam ediyor. SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Fahrettin Koca, TÃ¼rkiye'deki yeni vaka sayÄ±sÄ± hakkÄ±nda bilgi verdi. Bakan Koca, Ä°stanbul'da 12 bin 231, Ä°zmir'de 1105 ve Ankara'da 860 vaka olduÄŸunu belirtti. Peki TÃ¼rkiye'de kaÃ§ corona virÃ¼s vaka sayÄ±sÄ± var?

TÃœRKÄ°YE'DE 3 NÄ°SAN CORONA VÄ°RÃœS VERÄ°LERÄ°

TEST SAYISI: 16.160

VAKA SAYISI: 2.786

CAN KAYBI: 69

TÃœRKÄ°YE'DE CORONA VÄ°RÃœS VAKA SAYISI KAÃ‡ OLDU?

TEST SAYISI: 141.716

VAKA SAYISI: 20.921

CAN KAYBI: 425

Ä°LLERE GÃ–RE VAKA SAYISI

Ä°stanbul

Vaka sayÄ±sÄ±: 12 bin 231

Ä°zmir

Vaka SayÄ±sÄ±: 1.105

Ankara

Vaka sayÄ±sÄ±: 860

Konya

Vaka SayÄ±sÄ±: 601

Kocaeli

Vaka SayÄ±sÄ±: 600

Antalya

Vaka SayÄ±sÄ±: 102

Isparta

Vaka SayÄ±sÄ±: 289

Sakarya

Vaka SayÄ±sÄ±: 337

Adana

Vaka SayÄ±sÄ±: 241

Bursa

Vaka SayÄ±sÄ±: 259

Samsun

Vaka SayÄ±sÄ±: 167

Zonguldak

Vaka SayÄ±sÄ±: 197

Kayseri

Vaka SayÄ±sÄ±: 130

Trabzon

Vaka SayÄ±sÄ±: 87

BalÄ±kesir

Vaka SayÄ±sÄ±: 106

KÄ±rklareli

Vaka SayÄ±sÄ±: 49

Edirne

Vaka SayÄ±sÄ±: 91

TekirdaÄŸ

Vaka SayÄ±sÄ±: 121

DÃ¼zce

Vaka SayÄ±sÄ±: 32

Ã‡anakkale

Vaka SayÄ±sÄ±: 30

Bolu

Vaka SayÄ±sÄ±: 19

Bilecik

Vaka SayÄ±sÄ±: 16

EskiÅŸehir

Vaka SayÄ±sÄ±: 118

Gaziantep

Vaka SayÄ±sÄ±: 49

Osmaniye

Vaka SayÄ±sÄ±: 47

NevÅŸehir

Vaka SayÄ±sÄ±: 27

KÃ¼tahya

Vaka SayÄ±sÄ±: 5

Ã‡orum

Vaka SayÄ±sÄ±: 35

Sinop

Vaka SayÄ±sÄ±: 35

KahramanmaraÅŸ

Vaka SayÄ±sÄ±: 28

Kastamonu

Vaka SayÄ±sÄ±: 26

Ã‡ankÄ±rÄ±

Vaka SayÄ±sÄ±: 25

KÄ±rÄ±kkale

Vaka SayÄ±sÄ±: 23

Afyonkarahisar

Vaka SayÄ±sÄ±: 18

Kilis

Vaka SayÄ±sÄ±: 17

Yozgat

Vaka SayÄ±sÄ±: 15

BartÄ±n

Vaka SayÄ±sÄ±: 9

KarabÃ¼k

Vaka SayÄ±sÄ±: 20

Karaman

Vaka SayÄ±sÄ±: 14

Mersin

Vaka SayÄ±sÄ±: 17

Aksaray

Vaka SayÄ±sÄ±: 5

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