Türkiye'deki corona virüs vaka ve ölü sayÄ±sÄ± kaç? Ä°llere göre corona virüs vaka ve ölüm sayÄ±sÄ±
Corona virÃ¼s salgÄ±nÄ± dÃ¼nyanÄ±n gÃ¼ndeminde yer alÄ±yor. Corona virÃ¼s nedeniyle dÃ¼nyada binlerce kiÅŸi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi. SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Fahrettin Koca, Bilim Kurulu ToplantÄ±sÄ± sonrasÄ±nda aÃ§Ä±klama yaptÄ±. Bakan Koca, TÃ¼rkiye'deki corona virÃ¼s vaka sayÄ±sÄ± ile bilgili bilgi verdi. Peki TÃ¼rkiye'de kaÃ§ corona virÃ¼s vaka sayÄ±sÄ± var, kaÃ§ kiÅŸi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi?Â
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DÃ¼nyada corona virÃ¼s vaka sayÄ±sÄ± 1 milyon 100 bini geÃ§ti. Ã‡in'in Wuhan kentin ortaya Ã§Ä±kan ve dÃ¼nyaya yayÄ±lan corona virÃ¼sÃ¼ iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalar devam ediyor. SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Fahrettin Koca, TÃ¼rkiye'deki yeni vaka sayÄ±sÄ± hakkÄ±nda bilgi verdi. Bakan Koca, Ä°stanbul'da 12 bin 231, Ä°zmir'de 1105 ve Ankara'da 860 vaka olduÄŸunu belirtti. Peki TÃ¼rkiye'de kaÃ§ corona virÃ¼s vaka sayÄ±sÄ± var?
TÃœRKÄ°YE'DE 3 NÄ°SAN CORONA VÄ°RÃœS VERÄ°LERÄ°
TEST SAYISI: 16.160
VAKA SAYISI: 2.786
CAN KAYBI: 69
TÃœRKÄ°YE'DE CORONA VÄ°RÃœS VAKA SAYISI KAÃ‡ OLDU?
TEST SAYISI: 141.716
VAKA SAYISI: 20.921
CAN KAYBI: 425
Ä°LLERE GÃ–RE VAKA SAYISI
Ä°stanbul
Vaka sayÄ±sÄ±: 12 bin 231
Ä°zmir
Vaka SayÄ±sÄ±: 1.105
Ankara
Vaka sayÄ±sÄ±: 860
Konya
Vaka SayÄ±sÄ±: 601
Kocaeli
Vaka SayÄ±sÄ±: 600
Antalya
Vaka SayÄ±sÄ±: 102
Isparta
Vaka SayÄ±sÄ±: 289
Sakarya
Vaka SayÄ±sÄ±: 337
Adana
Vaka SayÄ±sÄ±: 241
Bursa
Vaka SayÄ±sÄ±: 259
Samsun
Vaka SayÄ±sÄ±: 167
Zonguldak
Vaka SayÄ±sÄ±: 197
Kayseri
Vaka SayÄ±sÄ±: 130
Trabzon
Vaka SayÄ±sÄ±: 87
BalÄ±kesir
Vaka SayÄ±sÄ±: 106
KÄ±rklareli
Vaka SayÄ±sÄ±: 49
Edirne
Vaka SayÄ±sÄ±: 91
TekirdaÄŸ
Vaka SayÄ±sÄ±: 121
DÃ¼zce
Vaka SayÄ±sÄ±: 32
Ã‡anakkale
Vaka SayÄ±sÄ±: 30
Bolu
Vaka SayÄ±sÄ±: 19
Bilecik
Vaka SayÄ±sÄ±: 16
EskiÅŸehir
Vaka SayÄ±sÄ±: 118
Gaziantep
Vaka SayÄ±sÄ±: 49
Osmaniye
Vaka SayÄ±sÄ±: 47
NevÅŸehir
Vaka SayÄ±sÄ±: 27
KÃ¼tahya
Vaka SayÄ±sÄ±: 5
Ã‡orum
Vaka SayÄ±sÄ±: 35
Sinop
Vaka SayÄ±sÄ±: 35
KahramanmaraÅŸ
Vaka SayÄ±sÄ±: 28
Kastamonu
Vaka SayÄ±sÄ±: 26
Ã‡ankÄ±rÄ±
Vaka SayÄ±sÄ±: 25
KÄ±rÄ±kkale
Vaka SayÄ±sÄ±: 23
Afyonkarahisar
Vaka SayÄ±sÄ±: 18
Kilis
Vaka SayÄ±sÄ±: 17
Yozgat
Vaka SayÄ±sÄ±: 15
BartÄ±n
Vaka SayÄ±sÄ±: 9
KarabÃ¼k
Vaka SayÄ±sÄ±: 20
Karaman
Vaka SayÄ±sÄ±: 14
Mersin
Vaka SayÄ±sÄ±: 17
Aksaray
Vaka SayÄ±sÄ±: 5
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