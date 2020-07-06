Tutulma öncesi dolunay

Türkiye’den görülmeyen Parçalı Ay Tutulması genel zaman ile 03.04-05.55 saatleri arasında yaşandı. tutulmayı Afrika’nın büyük bölümü, Avrupa’nın batısı, Antarktika, Kuzey ve Güney Amerika ile Atlantik Okyanusu’ndan gözlemledi. Türkiye tutulmayı izleyemese de cumartesi günü muhteşem bir dolunaya tanıklık etti. Dolunay, İstanbul, Ankara, Bingöl daha pek çok kentte manzarayla birlikte muhteşem görüntü oluşturdu.