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02.03.2020 - 16:17 |

TV yayın akışları | Bu akşam TV'de hangi dizi ve filmler var?

TV yayın akışları izleyiciler tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Ulusal yayıncılık yapan kanallarda yayınlanan dizi ve filmler ekran başındaki izleyicler tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Kanal D, Show TV, Star TV, Fox TV, ATV, TV8 ve TRT 1 ekranında yayınlanacak olan dizi ve filmleri sizler için derledik. İşte 2 Mart TV yayın akışları

TV yayın akışları | Bu akşam TV'de hangi dizi ve filmler var?

Televizyonların hayatımızdaki yeri yadsınmayacak derecede fazla. İnsanlar TV ekranında yayınlanan dizi haber programı, yarışma programı gibi birçok farklı programı yakından takip etmeye devam ediyor. Herkesi izlediği bir dizi ve yarışma programı mutlaka bulunuyor. Ulusal yayıncılık yapan herkesin bildiği kanallarda hangi programların olduğunu merak eden vatandaşlar araştırmalarını sürdürüyor. Peki bu akşam kanallarda hangi dizi ve filmler yer alıyor?

2 MART TV YAYIN AKIŞLAR

KANAL D

20:00 / Zalim İstanbul

SHOW TV

20:00 / Çukur

STAR TV

20:00 / Sefirin Kızı

FOX TV

20:00 / Yasak Elma

ATV

20:00 / Kim Milyoner Olmak İster

TV8

20:00 / Survivor

TRT 1

20:00 / Vuslat

 

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