02.03.2020 - 16:17 |
TV yayın akışları | Bu akşam TV'de hangi dizi ve filmler var?
TV yayın akışları izleyiciler tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Ulusal yayıncılık yapan kanallarda yayınlanan dizi ve filmler ekran başındaki izleyicler tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Kanal D, Show TV, Star TV, Fox TV, ATV, TV8 ve TRT 1 ekranında yayınlanacak olan dizi ve filmleri sizler için derledik. İşte 2 Mart TV yayın akışları
Televizyonların hayatımızdaki yeri yadsınmayacak derecede fazla. İnsanlar TV ekranında yayınlanan dizi haber programı, yarışma programı gibi birçok farklı programı yakından takip etmeye devam ediyor. Herkesi izlediği bir dizi ve yarışma programı mutlaka bulunuyor. Ulusal yayıncılık yapan herkesin bildiği kanallarda hangi programların olduğunu merak eden vatandaşlar araştırmalarını sürdürüyor. Peki bu akşam kanallarda hangi dizi ve filmler yer alıyor?
2 MART TV YAYIN AKIŞLAR
KANAL D
20:00 / Zalim İstanbul
SHOW TV
20:00 / Çukur
STAR TV
20:00 / Sefirin Kızı
FOX TV
20:00 / Yasak Elma
ATV
20:00 / Kim Milyoner Olmak İster
TV8
20:00 / Survivor
TRT 1
20:00 / Vuslat
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