Tyt Felsefe Konuları Ve Soru Dağılımı 2020 - Tyt'de Felsefe Dersinden Hangi Konular Var?

TYT sınavında soru dağılımı 40 adet Türkçe, 40 adet Matematik, 20 adet Sosyal Bilimler ve 20 adet Fen Bilimleri şeklindedir. Toplamda 120 soru bulunan TYT sınavında Sosyal bilimler dersinin 20 sorusundan 5 tanesi Felsefe sorularından oluşmaktadır.

TYT Felsefe Konuları

TYT sınavında 5 adet felsefe sorusu bulunmaktadır. Felsefe soruları Sosyal Bilimler bölümünde yer almaktadır. Felsefe bölümünden çıkan konular şunlardır;

- Felsefenin konusu

- Bilgi felsefesi

- Ahlak felsefesi

- Varlık felsefesi

- Sanat felsefesi

- Din felsefesi

- Bilim felsefesi

- Siyaset felsefesi

TYT Felsefe Soru Dağılımı 2020

TYT sınavında sorulan felsefe sorularında 8 farklı felsefe konusu bulunmaktadır. Fakat felsefe konularındaki soru dağılımları aynı değildir. Felsefe konularının soru dağılımı şu şekilde açıklanmaktadır:

- Felsefenin konusu: 1 adet

- Bilgi felsefesi: 1 adet

- Ahlak felsefesi: 1 adet

- Varlık felsefesi: -

- Sanat felsefesi: -

- Din felsefesi: 1 adet

- Bilim felsefesi: 1 adet

- Siyaset felsefesi: -

TYT'de Felsefe Dersinden Hangi Konular Var?

TYT ve AYT yükseköğretime geçiş sınavıdır. Üniversiteyi kazanabilmek için bu sınavlara girilmektedir. Bu sınavlardan TYT sınavı açılımı Temel Yeterlilik Sınavıdır. Temel Yeterlilik Sınavı sınava giren öğrencilerin temel yeterliliklerini ölçen birinci oturum sınavıdır. Bu sınava herkes girer. Bu sebeple Türkçe ve Matematik ağırlıklı bir sınavdır. Fakat Türkçe ve Matematik sınavı haricinde Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri soruları da bulunmaktadır.

TYT sınavında 40 adet Türkçe dersi sorusu, 40 adet Matematik dersi sorusu, 20 adet Fen Bilimleri sorusu ve 20 adet Sosyal Bilimler soruları yer almaktadır. Toplamda 120 soruluk bir sınav olan TYT sınavını öğrenciler 135 dakikada tamamlanması beklenmektedir.

TYT sınavında 20 soruluk Sosyal Bilimler soruları arasında 5 tanesi Felsefe konularından oluşmaktadır. Felsefe dersinin konuları arasında belirli dağılımlar bulunmaktadır. TYT sınavında Felsefe dersinde öğrenciler şu konulardan sorumlulardır:

- Felsefenin konusu

- Bilgi felsefesi

- Ahlak felsefesi

- Varlık felsefesi

- Sanat felsefesi

- Din felsefesi

- Bilim felsefesi

- Siyaset felsefesi