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28.06.2020 - 09:35 |

TYT sınavında sorulan Mabel Matiz sorusu nedir? YKS'de sorulan Mabel Matiz sorusuna şarkıcı kendi bile şaşırdı

YKS sınavının ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi TYT sınavının ardından sosyal medyada Mabel Matiz sorusu gündem oldu. Temel Yeterlilik Testinin Türkçe bölümünde adaylara Mabel Matiz'in Maya albümünde yer alan 'Fırtınadayım' şarkısının içerisinde yer alan bir söz soruldu. Sınavın sona ermesinin ardından sosyal medya Mabel Matiz sorusu ile çalkalanırken şarkının sahibi Mabel Matiz'de en az sizin kadar şaşkınım paylaşımında bulundu. Peki TYT sınavında sorulan Mabel Matiz sorusu nedir?

TYT sınavında sorulan Mabel Matiz sorusu nedir? YKS'de sorulan Mabel Matiz sorusuna şarkıcı kendi bile şaşırdı

Üniversite sınavının ilk oturumu dün gerçekleştirildi. Temel Yeterlilik Testinin Türkçe bölümünde adaylara Mabel Matiz'in Maya albümünde yer alan 'Fırtıdanayım' parçasından bir cümle alıntı yapılarak adaylara bu cümlede anlatılmak istenen nedir sorusu yöneltildi. Sınavın sona ermesinin ardından sosyal medyada TYT sınavı adına en fazla konuşulan konu olan Mabel Matiz sorusuna şarkıcının kendiside çok şaşırdı. Attığı Twwet ile şaşkınlığını dile getirdi. Peki Temel Yeterlilik Testinde sorulan Mabel Matiz sorusu nedir?

TEMEL YETERLİLİK TESTİNDE SORULAN MABEL MATİZ SORUSU NEDİR?

“‘Gözümün gördüğü, göğsümün bildiği ile bir değil’ cümlesinde anlatılmak istenen nedir?”

FIRTINDAYIM ŞARKI SÖZLERİ

Bitmez oyun, bitmez oyun kızarsam
Yerde kanım, şimdi ne fayda kazansa
Fırtınadayım, bir fırtınadayım
Gözümün gördüğü, göğsümün bildiği ile bir değil

Yalnız değil, yanlış değilsin utanma
Rüyan senin, al bir de bunu burdan yak
Fırtınadayım, bir fırtınadayım
Gözümün gördüğü, göğsümün bildiği ile bir değil

Vurma sen onları, gencecik oğlanları
Bunlar hep o ihtiyar dünyanın yalanları
Bak bana gör kendini, böyledir bu can dili
Öyle bir sev ki artık, korkular tükenmeli

Vurma sen onları, gencecik oğlanları
Bunlar hep o ihtiyar dünyanın yalanları
Bak bana gör kendini, böyledir bu can dili
Öyle bir sev ki artık, sorgular tükenmeli

Bu kan artık tükenmeli
Ayrılık tükenmeli
Bu savaş tükenmeli
En başa dönülmeli

 

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