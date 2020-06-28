TYT sınavında sorulan Mabel Matiz sorusu nedir? YKS'de sorulan Mabel Matiz sorusuna şarkıcı kendi bile şaşırdı

Üniversite sınavının ilk oturumu dün gerçekleştirildi. Temel Yeterlilik Testinin Türkçe bölümünde adaylara Mabel Matiz'in Maya albümünde yer alan 'Fırtıdanayım' parçasından bir cümle alıntı yapılarak adaylara bu cümlede anlatılmak istenen nedir sorusu yöneltildi. Sınavın sona ermesinin ardından sosyal medyada TYT sınavı adına en fazla konuşulan konu olan Mabel Matiz sorusuna şarkıcının kendiside çok şaşırdı. Attığı Twwet ile şaşkınlığını dile getirdi. Peki Temel Yeterlilik Testinde sorulan Mabel Matiz sorusu nedir?

TEMEL YETERLİLİK TESTİNDE SORULAN MABEL MATİZ SORUSU NEDİR?

“‘Gözümün gördüğü, göğsümün bildiği ile bir değil’ cümlesinde anlatılmak istenen nedir?”

FIRTINDAYIM ŞARKI SÖZLERİ

Bitmez oyun, bitmez oyun kızarsam

Yerde kanım, şimdi ne fayda kazansa

Fırtınadayım, bir fırtınadayım

Gözümün gördüğü, göğsümün bildiği ile bir değil

Yalnız değil, yanlış değilsin utanma

Rüyan senin, al bir de bunu burdan yak

Fırtınadayım, bir fırtınadayım

Gözümün gördüğü, göğsümün bildiği ile bir değil

Vurma sen onları, gencecik oğlanları

Bunlar hep o ihtiyar dünyanın yalanları

Bak bana gör kendini, böyledir bu can dili

Öyle bir sev ki artık, korkular tükenmeli

Vurma sen onları, gencecik oğlanları

Bunlar hep o ihtiyar dünyanın yalanları

Bak bana gör kendini, böyledir bu can dili

Öyle bir sev ki artık, sorgular tükenmeli

Bu kan artık tükenmeli

Ayrılık tükenmeli

Bu savaş tükenmeli

En başa dönülmeli